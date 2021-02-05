بعد يوم ممطر.. استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية.. شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع صباحا، وذلك بعد يوم ممطر شهدته المدينة أمس، إثر تعرضها لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية.





وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور، بعد نزح المياه فورًا من خلال سيارات الصرف الصحي.





أقرأ أيضًا:





وشهدت المدينة أمس الخميس، تساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة في ظل جو معتم واختفاء تام لأشعة الشمس.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





وقررت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من أمس الأربعاء 3 فبراير 2021 إلى الجمعة 5 فبراير 2021.





وأشارت المحافظة، في بيان اليوم إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.





وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأعلنت المحافظة عن استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة المركزية ورفع حالة الاستعدادات القصوى ومتابعة الشكاوى وحلها وتلقي بلاغات المواطنين تحسبا للتقلبات الجوية للنوة الحالية.





وأعلن رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، عن استمرار فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، مع وجود نشاط ملحوظ في حركة التداول والشحن وحركة السفن الصادرة والواردة..



