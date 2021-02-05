شاهد.. تحسن حالة الجو في سانت كاترين وشرم الشيخ

شهدت مدينة سانت كاترين اليوم أجواء ملبدة بالغيوم والسحب الكثيفة المنخفضة علي الجبال مما ينذر بسقوط أمطار كثيفة علي سانت كاترين والوديان المحيطة بها.





وقال رمضان الجبالي حارس دير سانت كاترين إن السحب منخفضة جدا علي الجبال ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة علي جميع أنحاء المدينة .





بينما خلفت السيول التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ كثير من المخلفات من الطمي والرمال التي دخلت محلات السوق القديم ومنطقة هضبة ام السيد حيث قام مجلس مدينة شرم الشيخ بشفط كميات من المياه التي تجمعت في الشوارع وفتح الطرق .





واعلنت غرفة عمليات جنوب سيناء عن إعادة فتح طريق راس سدر النفق وجميع الطرق بجنوب سيناء بعد إزالة آثار الأمطار .





وتعرضت مدن خليج العقبة " شرم الشيخ - دهب - نويبع " لأمطار رعدية تصل لدرجة السيول وخاصة في المناطق المنخفضة مثل السوق القديم و الهضبة .





ورصدت كاميرا موقع "صدي البلد " الاخباري صور الامطار الرعدية الغزيرة التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ، كما تعرضت مدينة طور سيناء لأمطار خفيفة اليوم مع تواجد السحب علي سلسلة الجبال المحيطة بالمدينة.

وفي سياق متصل تعرضت مدينة سانت كاترين لسقوط ثلوج مع ذوبان الثلوج نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ل8 درجة مئوية.





وقال المهندس اشرف النمر مدير مركز بحوث المياه الجوفية أنه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة يحدث ذوبان الثلج وتحوله الوديان والاستفادة منه في الزراعة والمياه الجوفية.





وأضاف يوسف محمد احمد مدير غرفة عمليات جنوب سيناء أن الأمطار غزيرة علي مدن شرم الشيخ و دهب ومن المتوقع تسقط الأمطار أيضا علي مدينة رأس سدر، مشيرا إلي أنه جاري إزالة آثار الأمطار.



