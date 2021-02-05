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فن

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة لـ عزت العلايلي.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:58 م
اشرف زكي
اشرف زكي
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سعيد فراج - يارا عمرو - يمنى عبدالظاهر
كشف الفنان أشرف زكي عن تفاصيل المكالمة الأخيرة للفنان الراحل عزت العلايلي، وذلك على هامش مشاركته في تشييع جثمان وجنازة الفنان الراحل الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر يناهز 86 عاما.

كان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على ساحة مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 5 فبراير. 

وكان أول الحضور من نجوم الفن إلى ساحة المسجد، كل من الفنانين: «لبلبة، إلهام شاهين، رشوان توفيق، الإعلامية بوسي شلبي»، ويستمر النجوم في التوافد. 

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الاختيار مع نفس المخرج عام 1971.

وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.


وخلال الثمانينات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.

أما عن آخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 وهو من إخراج مروان حامد.

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