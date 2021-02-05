تشييع جنازة اللواء إبراهيم عبدالعاطي مخترع جهاز فيروس سي

شُيعت جنازة اللواء أبراهيم عبدالعاطي، مخترع جهاز فيروس سي اليوم الجمعة عقب صلاة العصر، بمدافن أسرته بالمنارة وسط الإسكندرية.





وتوفى إبراهيم عبدالعاطي عن عمر 74 عامًا إثر أزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث كان سيجري عملية تسليك لشرايين القلب.





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واقتصرت الجمازة على تلقي العزاء بالمقابر وفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفور دفن جثمان الفقيد، وتلقي العزاء وتشييع الجثمان عادت الأسرة إلى القاهرة.





وأحدث عبدالعاطي ضجة كبيرة في عام 2014 عندما أعلن عن جهازه الخاص بعلاج فيروس سي والإيدز وأمراض أخرى.