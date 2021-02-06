الدولار بــ15.64 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية خلال مستهل التعاملات

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية، مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت، 6 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصرى.
وسجل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.74 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا:
وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.22 جنيه للشراء و21.55 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.32 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.
واستقرت كورنا سويدية 1.84 جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية
وسجل ين يابانى نحو 14.84 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.