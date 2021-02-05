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اقتصاد

أسعار الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5 -2- 2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:34 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 5-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.89 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.94 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى


51.69  جنيه للشراء.
 
52.10  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى


48.89  جنيه للشراء 
 
51.96  جنيه للبيع 

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس


51.60  جنيه للشراء.
 
51.93  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر


48.89  جنيه للشراء.
 
51.96  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib


48.76  جنيه للشراء.
 
51.94  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية


48.87  جنيه للشراء.
 
51.93  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى


48.48  جنيه للشراء.

51.96  جنيه للبيع.
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