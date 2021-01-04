قبل أن تحول سيارتك للعمل بالغاز.. اعرف خطوات وأماكن التحويل ومزايا وحجم التوفير عن البنزين

يعي الكثيرون حاليا أهمية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار، وذلك لما له من فوائد مادية كبرى على صاحب المركبة، ففارق الأسعار من منتجات البنزين المختلفة والغاز الطبيعي كبير جدا.
سيارات تعمل بالغاز الطبيعي في مصر
وردا على سؤال أنواع سيارات تعمل بالغاز الطبيعي في مصر فقد أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا يوجد نوع محدد من سيارات تعمل بالغاز الطبيعي في مصر وأن أنظمة تحويل السيارات للغاز الطبيعي الجديدة لكافة السيارات بجميع سعاتها اللترية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعى تدعم المحركات وترفع كفاءتها العملية للوصول لأداء مثالي، حيث تم تحويل السيارات للغاز الطبيعي بسعة لترية صغيرة ذات السعة اللترية 8ر0 وتعمل بكفاءة، ويتم حاليًا تحويل السيارات للغاز الطبيعي من خلال شركات قطاع البترول تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج على خطوط الإنتاج.
متر الغاز يمشي كام كيلو
متر الغاز يمشي كام كيلو .. أكثر وأهم سؤال يشغل الراغبين في تحويل السيارات للغاز الطبيعي هو متر الغاز يمشي كام كيلو ولكن الإجابة على متر الغاز يمشي كام كيلو ليست واحدة، فلكل عربية قدرة مختلفة عن الأخرى، وأيضا لمعرفة متر الغاز يمشي كام كيلو يحتاج لتحديد نوف الحركة، هل هي بطرق مفتوحة أم في زحام داخل البلاد.
مميزات وعيوب الغاز الطبيعى للسيارات
قبل الحديث عن مميزات وعيوب الغاز الطبيعى للسيارات يجب التأكد أولا من سلامة المركبة وقائدها ولمعرفة مميزات وعيوب الغاز الطبيعى للسيارات داخل مركبتك يجب عليك التأكد أولا من صحة عملية التركيب التي تحتوي على 11 نقطة ثم ننتقل بعدها للكشف عن مميزات وعيوب الغاز الطبيعى للسيارات والنقاط هي:
1- محبس التموين
2- المنظم
3- جهاز الحقن
4- عداد ضغط الغاز
5- خط ضغط الغاز العالي
6- مجموعة تصريف تسريب الغاز
7- أسطوانة الغاز
8- محبس الأسطوانة
9- تجهيز تثبيت الأسطوانة
10- مفتاح إختيار الوقود
11- محبس غلق وقود البنزين
قرار تحويل السيارات للغاز الطبيعي
ولكي تتخذ قرار تحويل السيارات للغاز الطبيعي يجب أولا أن نكشف لك عن معلومات مغلوطة عن عمل السيارة بالغاز الطبيعي قد تمنع قرار تحويل السيارات للغاز الطبيعي من قبل قائدها، وهي التي يتم تداولها بكثرة على مواقع التواصل ولكنها ليست بصحيحة، الأمر الذي يعوق الأفراد عن إتخاذ قرار تحويل السيارات للغاز الطبيعي والمعلومات الخاطئة هي:
- إسطوانة الغاز الطبيعي ممكن أن تتأثر بأشعة الشمس، وتعد تلك أول الشائعات التي تقال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وأسطوانات الغاز، وهي معلومة مغلوطة تماما، والدليل عدم حدوث أي مشكلات سابقة في أسطوانات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من فترة كبيرة في هذا الشأن.
- الغاز الطبيعي يؤثر على موتور السيارة، وهي أيضا معلومة خاطئة حول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومتوقفة على عوامل كثيرة جدا، منها اهتمام قائد المركبة بدورة التبريد في السيارة، وتغيير الزيت في موعده مع وضع الزيت المناسب للسيارة، والأهم على طريقة قيادة المركبة نفسها، حيث أن ذلك عامل مهم للحفاظ على موتور السيارة سواء بنزين أو غاز.
- السيارة التي تحول إلى الغاز يلغي ذلك منها البنزين، قطها لا، فجميع السيارات البنزين التى يتم تحويلها تكون محتفظة بدورة البنزين كما هي، ومن الممكن القيادة على هذا وذلك عند الحاجة، كما أن السيارات الكاربراتير لا تدور لا من خلال البنزين وعقب تسخينها يتم إدارة ذر التحكم إلي غاز طبيعي الموجود أمام السائق، أما السيارات "الانجكشن" فالسيارة تدور بنزين أوتوماتيك وعقب تسخن تقلب أوتوماتيك إلى الغاز وفي حالة انتهاء الغاز تعود أوتوماتيك بنزين، أما السيارات الحديثة التي تحتاج تفعيل اوبشن رش بنزين مع الغاز بيكون استهلاك البنزين قليل بمتوسط 10 لتر كل ألف كيلو.
- محطات تموين الغاز نادرة معلومة خاطئة حيث تبنت وزارة البترول خطة كبيرة بالتعاون مع شركاتها وفي مقدمتها كارجاس وغازتك بمضاعفة عدد المحطات في اسرع وقت، لتلبية احتياجات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حيث وصلت حتى الآن لأكثر من 206 محطات.
- أسطوانة وزنها 100 كجم معلومة خاطئة حيث إن السيارات الملاكي يركب بها أسطوانات وزنها 40 أو 60 أو 70 كجم، أما أقصى أسطوانة فوزنها 90 كجم ويتم تركيبها في السيارات الربع نقل أو العربيات العالية 8 سلندر فقط.
- مصر ليس بها الأسطوانات الدائرية التي يتم تركيبها لمكان الاستبن في شنطة السيارة، الغاز الطبيعي للسيارة نوعان cng مضغوط و lbg غاز سائل ، Lbg الغاز السائل ويستخدم في الدول المستوردة الغاز الطبيعي وبيتم استيراده غاز سائل، أما نحن في مصر فلسنا في حاجة إليه، حيث يتم استخدام الغاز المضغوط لأننا دولة منتجة للغاز ولدينا شبكة قومية عملاقة للغاز الطبيعي ولذلك نستخدم في مصر الأسطوانات الصلب المستخدمة للغاز المضغوط cng.
أسعار تحويل السيارات للغاز الطبيعي 2020
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إن أسعار تحويل السيارات للغاز الطبيعي 2020 الموفرة من تحول السيارة من العمل بـ البنزين للغاز الطبيعي تكون فى مصلحة المواطن، مؤكدًا أن لتر البنزين 92 يصل لـ 7.50 جنيه فى حين أن متر الغاز بـ 3 جنيهات.
وأضاف "سعد الدين" في تصريحات سابقة لصدى البلد أن تحويل العربية من بنزين لغاز يوفر أكثر من 50% من الأموال التى تصرف فى الوقود، وأكد أن تحويل العربية يكلف السائق من 8 آلاف لـ 12 ألف جنيه فقط ومن الممكن أن يتم بالتقسيط.
معدل استهلاك الغاز الطبيعي في السيارات
وأشار تقرير صادر عن وزارة البترول حول معدل استهلاك الغاز الطبيعي في السيارات إلى أن الوفر المتحقق للمواطن نتيجة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود يصل إلى حوالى 50% من معدل استهلاك الغاز الطبيعي في السيارات عن البنزين، فيما عدّد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، مزايا تحويل السيارات إلى العمل بـ الغاز طبيعي، كاشفا عن متى يكون التحويل له جدوى اقتصادية، ومتى يكون التحويل هو الأكثر فائدة من وجهة نظر المستهلك.
وأوضح "يوسف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في حالة إن كان معدل استهلاكك أكثر من 2 لتر بنزين في اليوم، فيجب أن تحول سيارتك للغاز، ولا يكون الأفضل لها أن تعمل بالبنزين، حيث إنه إذا زاد استهلاك الفرد عن 2 لتر يوميا بشكل منتظم أي أكثر من 60 لترا في الشهر، فإن تحويل السيارة لغاز يعد أفضل اقتصاديا له.
وكشف "يوسف"، عن أن المقياس الاقتصادي للتحول من البنزين للغاز الطبيعي يبدأ عند معدل استخدام بمعدل 5 لترات/ اليوم وهو ما يؤدي إلي وفر يبلغ حوالي 20 جنيهًا ما يعادل حوالي 600 جنيه شهريا، وكلما ارتفع معدل الاستخدام انخفضت فترة استرداد التكاليف والعكس صحيح.
هذا بالإضافة إلى وجود تسهيلات مقدمة للعملاء فى سداد قيمة التحويل من خلال عدد من أنظمة التقسيط الميسرة بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة يقدم فيها العميل صورتين للبطاقة الشخصية ورخصة السيارة ، وإيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز- مياه" باسم مالك السيارة.
أماكن تحويل السيارات للغاز الطبيعي في القاهرة
ينشر موقع صدى البلد، خريطة كاملة، لـ أماكن تحويل السيارات للغاز الطبيعي داخل القاهرة التابعة لشركة كارجاس التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وفيما يلي جميع عناوين ومواقع أماكن تحويل السيارات للغاز الطبيعي ومراكز الصيانة الكاملة.
- أماكن تحويل السيارات للغاز الطبيعي "الماظة"
كارجاس الماظة المركزى، أمام دار الإشارة، العمل طوال أيام الاسبوع من 8 صباحا وحتى 3 مساءا عدا يوم الجمعة، والحجز بالماظة باولوية التعاقد.
العنوان عبر الخريطة:
- أماكن تحويل السيارات للغاز الطبيعي "مصدق، الدقى"
كارجاس مصدق الدقى، أول شارع مصدق، أمام سنترال الدقى، أيام العمل من السبت الى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 3 مساءا.
العنوان عبر الخريطة:
- أماكن تحويل السيارات للغاز الطبيعي "مدينة نصر"
كارجاس الحى العاشر مدينة نصر، شارع أحمد الزمر، أمام سوق السيارات، أيام العمل من السبت الى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 4 مساءا.
العنوان عبر الخريطة:
- أماكن تحويل السيارات للغاز الطبيعي "عبود شبرا"
كارجاس عبود بمنطقة شبرا، أمام وحدة مرور عبود مباشرة، أيام العمل من السبت الى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 4 مساءا.
العنوان عبر الخريطة:
شركات تحويل السيارات للغاز الطبيعي
وعن شركات تحويل السيارات للغاز الطبيعي فيوجد داخل جمهورية مصر العربية 5 شركات تحويل السيارات للغاز الطبيعي وتقدم خدمة التموين والمتابعة والصيانة، و شركات تحويل السيارات للغاز الطبيعي هي "كارجاس، غازتك، ماستر جاس، عربية جاس، كريستال مصر"، علما بأنه هناك توسعات كبرى لـ شركات تحويل السيارات للغاز الطبيعي في عدد المحطات و المراكز.
أعطال الغاز في السيارات
ولغلق باب أعطال الغاز في السيارات فقد أوضح تقرير وزارة البترول مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز بداية من الفحص الفنى للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لاتقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة وأنه لن يكون هناك أعطال الغاز في السيارات نهائيا، وتحديد طقم التحويل المناسب وحجم سعة الأسطوانة مع الالتزام بالمواصفات القياسية والسلامة المهنية عند تركيب جميع الوصلات والأسطوانات للحفاظ على معدلات الأمان فى عمليات الصيانة والتشغيل وأنه لن يكون هناك أعطال الغاز في السيارات نهائيا، ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للـتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أى تسريب .
تحويل السيارة من بنزين إلى غاز
ويمنح عميل تحويل السيارة من بنزين إلى غاز جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة ، وتجدر الإشارة إلى أن لعميل تحويل السيارة من بنزين إلى غاز حرية التغيير بين نظام التشغيل بالغاز أو البنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من بنزين إلى غاز خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين .
أعطال الغاز في السيارات
كما أشار التقرير إلى أن منظومة تشغيل الغاز الطبيعى بالسيارة آمنة جدًا من خلال الغلق الأوتوماتيكى لأسطوانة الغاز لمنع أي تسرب للغاز وأنه لا أعطال الغاز في السيارات متداولة ، بالإضافة إلى متانة الأسطوانة المصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز حيث يتم تصنيعها وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية ISO Standard 11349 وخضوعها للعديد من الاختبارات خلال مراحل الإنتاج كما تخضع للفحص الدورى للتأكد من الصلاحية من خلال مراكز اختبار معتمدة لدى شركات التحويل وتعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل.