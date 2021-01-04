قبل أن تحول سيارتك للعمل بالغاز.. اعرف خطوات وأماكن التحويل ومزايا وحجم التوفير عن البنزين

قرار تحويل السيارات للغاز الطبيعي

ولكي تتخذ قرار تحويل السيارات للغاز الطبيعي يجب أولا أن نكشف لك عن معلومات مغلوطة عن عمل السيارة بالغاز الطبيعي قد تمنع قرار تحويل السيارات للغاز الطبيعي من قبل قائدها، وهي التي يتم تداولها بكثرة على مواقع التواصل ولكنها ليست بصحيحة، الأمر الذي يعوق الأفراد عن إتخاذ قرار تحويل السيارات للغاز الطبيعي والمعلومات الخاطئة هي:





- إسطوانة الغاز الطبيعي ممكن أن تتأثر بأشعة الشمس، وتعد تلك أول الشائعات التي تقال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وأسطوانات الغاز، وهي معلومة مغلوطة تماما، والدليل عدم حدوث أي مشكلات سابقة في أسطوانات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من فترة كبيرة في هذا الشأن.





- الغاز الطبيعي يؤثر على موتور السيارة، وهي أيضا معلومة خاطئة حول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومتوقفة على عوامل كثيرة جدا، منها اهتمام قائد المركبة بدورة التبريد في السيارة، وتغيير الزيت في موعده مع وضع الزيت المناسب للسيارة، والأهم على طريقة قيادة المركبة نفسها، حيث أن ذلك عامل مهم للحفاظ على موتور السيارة سواء بنزين أو غاز.





- السيارة التي تحول إلى الغاز يلغي ذلك منها البنزين، قطها لا، فجميع السيارات البنزين التى يتم تحويلها تكون محتفظة بدورة البنزين كما هي، ومن الممكن القيادة على هذا وذلك عند الحاجة، كما أن السيارات الكاربراتير لا تدور لا من خلال البنزين وعقب تسخينها يتم إدارة ذر التحكم إلي غاز طبيعي الموجود أمام السائق، أما السيارات "الانجكشن" فالسيارة تدور بنزين أوتوماتيك وعقب تسخن تقلب أوتوماتيك إلى الغاز وفي حالة انتهاء الغاز تعود أوتوماتيك بنزين، أما السيارات الحديثة التي تحتاج تفعيل اوبشن رش بنزين مع الغاز بيكون استهلاك البنزين قليل بمتوسط 10 لتر كل ألف كيلو.









- محطات تموين الغاز نادرة معلومة خاطئة حيث تبنت وزارة البترول خطة كبيرة بالتعاون مع شركاتها وفي مقدمتها كارجاس وغازتك بمضاعفة عدد المحطات في اسرع وقت، لتلبية احتياجات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حيث وصلت حتى الآن لأكثر من 206 محطات.





- أسطوانة وزنها 100 كجم معلومة خاطئة حيث إن السيارات الملاكي يركب بها أسطوانات وزنها 40 أو 60 أو 70 كجم، أما أقصى أسطوانة فوزنها 90 كجم ويتم تركيبها في السيارات الربع نقل أو العربيات العالية 8 سلندر فقط.





- مصر ليس بها الأسطوانات الدائرية التي يتم تركيبها لمكان الاستبن في شنطة السيارة، الغاز الطبيعي للسيارة نوعان cng مضغوط و lbg غاز سائل ، Lbg الغاز السائل ويستخدم في الدول المستوردة الغاز الطبيعي وبيتم استيراده غاز سائل، أما نحن في مصر فلسنا في حاجة إليه، حيث يتم استخدام الغاز المضغوط لأننا دولة منتجة للغاز ولدينا شبكة قومية عملاقة للغاز الطبيعي ولذلك نستخدم في مصر الأسطوانات الصلب المستخدمة للغاز المضغوط cng.