المريضة مصابة بكورونا.. فريق طبي بمستشفى كرموز يزيل جلطة بشرايين الحوض

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحى بكرموز، اليوم الجمعة، في إجراء عملية إزالة جلطة كبيرة بشرايين الحوض لحالة فتاة عمرها 31 سنة مصابة بفيروس كورونا.





وأجرى فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى التأمين الصحى بكرموز، برئاسة دكتور هانى الشناوى رئيس القسم وعاونه الدكتور أيمن الشبكى والدكتور محمد بركات والدكتور عمرو نجيب والدكتورة أمل حمدى والدكتور محمد السيد، والدكتورة إيمان أحمد رئيس قسم التخدير والدكتور مصطفى الرفاعي، العملية وتمكنوا من إزالة جلطة كبيرة بشرايين الحوض للفتاة.





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ووجهت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور طارق نجم، مدير المستشفى، الشكر للفريق الطبي ولقسم وحدة القلب بالمستشفى.





يذكر أن فريقا طبيا بمستشفى العجمي النموذجي بمحافظة الإسكندرية، يوم الثلاثاء، نجح في إجراء عملية استكشاف على فتق إربى مختنق التى أجريت أمس الثلاثاء لمريض مصاب بفيروس كورونا ومحجوز تحت العلاج بالمستشفى يبلغ عمره 88 سنة.





حيث تم إصلاح الفتق وحالة المريض مستقرة تحت المتابعة وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعى.





وهنأ الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إدارة مستشفى العجمى النموذجى والعاملين بها على نجاح عملية استكشاف على فتق إربى مختنق التى أجريت أمس الثلاثاء لمريض مصاب بفيروس كورونا ومحجوز تحت العلاج بالمستشفى يبلغ عمره 88 سنة، مثمنا التعاون بين مستشفيات العجمى والجمهورية ورأس التين حيث شارك في العملية اطباء جراحة وتخدير من المستشفيات الثلاثة.