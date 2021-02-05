من الإسكندرية.. أشرف صبحي: نرحب بالمبادرات الشبابية البناءة القابلة للتنفيذ

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، ختام المعسكر التدريبى لفريق مبادرة "شباب يدير شباب" الذي أقيم في المدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة 1-6 فبراير الجاري.





وبدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية باسم فريق متطوعى وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب" YLY، وعرض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.





و تضمن المعسكر إقامة العديد من ورش العمل التدريبية لكل لجان المبادرة التي تننوع ما بين "لجنة العلاقات العامة، لجنة الموارد البشرية، لجنة التنظيم، لجنة السوشيال ميديا"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.





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وعقد وزير الشباب والرياضة لقاءً حواريًا مع الشباب المشاركين بالمعسكر من مختلف المحافظات استعرض خلاله رؤية واستراتيجية عمل الوزارة التي ترتكز على خدمة النشء والشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في شتى المجالات.





وأكد الدكتور أشرف صبحى أهمية مبادرة "شباب يدير شباب"، والدور الملموس الذي يقوم به أعضاء المبادرة من شباب مصر الواعد في كافة أنحاء الجمهورية، في سبيل الخدمة المجتمعية والتنظيمية لمختلف برامج ومشروعات الوزارة.





ورحب الوزير بتبني المبادرات الشبابية البناءة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والتطلع للتعرف على رؤى ومتطلبات الشباب ليتم مراعاتها في المشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة على مدار العام.





وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن مشروع متطوعى وزارة الشباب والرياضة شباب يدير شباب يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وتوعية وتثقيف الشباب، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، والعمل على إعداد معسكرات وورش عمل تدريبية للمشاركين بالمبادرة من أجل تحقيق تلك الأهداف.





وفى ختام اللقاء وجه سيادته الشكر للدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية على الجهد المبذول فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال٢٠٢١ وعلى حسن الأداء داخل الصالة المغطاة ببرج العرب.





وكرَّم وزير الشباب والرياضة عددا من أعضاء مبادرة شباب يدير شباب من مختلف المحافظات لدورهم الملموس خلال الفترة الماضية.





حضر اللقاء الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بالوزارة، وسونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.