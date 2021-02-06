مقتل سائق توكتوك في مشاجرة بين عدد من السائقين شرق الإسكندرية





وقد تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية ، مساعد وزير الداخلية، بلاغا من قسم شرطة المنتزة، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة استخدمت فيها آلات حادة بين الساقين.





اقرأ أيضا:





وعلى الفور هرع ضباط القسم يرافقها الاسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المشاجرة وقعت مساء اليوم الجمعة، بين سائقي التوكتوك، على أسبقية تحميل أحد الركاب، فتعدى أحدهما على الاخر، فرد عليه بمفك في رقبته، فسقط جثة هامدة، فظل ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.





وسيطرت حالة من الذعر والهلع علي أهالي الشارع، حيث انتشرت دماء القتيل على الارض حتى قدوم سيارة الاسعاف.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتبدأ التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

لقى سائق توكتوك، ٥٠ سنة، مصرعه، وأصيب آخر، في مشاجرة بين عدد من سائقي التوكتوك بشارع ٣٠، في شارع ٤٥ الرئيسي بحي المنتزة، شرق الإسكندرية.