إصابة الفنان أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسله الجديد.. تفاصيل

كشف الفنان أحمد العوضي عن اصابته أثناء تصوير مسلسله الجديد "اللي ملوش كبير"، والذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، عقب لمعان اسمه في رمضان الماضي في مسلسل "الإختيار".
ونشر العوضي صورة ليده عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "٨ غرز... الحمد لله المهم انكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله.. اللي مالوش كبير".
مسلسل "اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول تعاون بينهما بعد الزواج ويشارك فيه أيضا خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وهدي الأتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز.
كما تشارك به عايدة رياض وبسنت النبراوي وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفى فكري.
مسلسل "اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول تعاون بينهما بعد الزواج ويشارك فيه أيضا خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وهدي الأتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز.
كما تشارك به عايدة رياض وبسنت النبراوي وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفى فكري.