إصابة الفنان أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسله الجديد.. تفاصيل

كشف الفنان أحمد العوضي عن اصابته أثناء تصوير مسلسله الجديد "اللي ملوش كبير"، والذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، عقب لمعان اسمه في رمضان الماضي في مسلسل "الإختيار".



