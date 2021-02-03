اعتذار وندم.. رسالة من رانيا يوسف بعد تصريحاتها عن الحجاب

وجهت الفنانة رانيا يوسف اعتذارها لجموع الشعب المصري عقب تصريحاتها الاخيرة عن الحجاب خلال مقابلة مع أحد الإعلاميين العراقيين.
وقالت رانيا يوسف: عبر بيان صحفي تم نشره من خلال المحامي الخاص بها: أقدم اعتذارى لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار، وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني، فالمذيع لم يكن محل ثقة.. ولكننا نعيش لنكتسب الخبرات ونتعلم.
وقالت رانيا يوسف: عبر بيان صحفي تم نشره من خلال المحامي الخاص بها: أقدم اعتذارى لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار، وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني، فالمذيع لم يكن محل ثقة.. ولكننا نعيش لنكتسب الخبرات ونتعلم.