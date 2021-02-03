ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اعتذار وندم.. رسالة من رانيا يوسف بعد تصريحاتها عن الحجاب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:33 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
محمد نبيـل
وجهت الفنانة رانيا يوسف اعتذارها لجموع الشعب المصري عقب تصريحاتها الاخيرة عن الحجاب خلال مقابلة مع أحد الإعلاميين العراقيين.

وقالت رانيا يوسف: عبر بيان صحفي تم نشره من خلال المحامي الخاص بها: أقدم اعتذارى لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار، وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني، فالمذيع لم يكن محل ثقة.. ولكننا نعيش لنكتسب الخبرات ونتعلم.

تواجه النجمة رانيا يوسف حملة هجوم كبيرة خلال الفترة الحالية، بدأت بتسريب مقصود تعلن من خلاله رفضها ارتداء الحجاب، وتؤكد أنه ليس فرضا، وانتهاء بتسريب آخر لرسالة صوتية أرسلتها لمذيع البرنامج تؤكد خلالها نفس كلامها وتصريحاتها التي أثارت ضدها موجة من الغضب.

يبدو أن مذيع البرنامج وهو عراقي الجنسية غاضب منها بسبب ما نسب إليها من اتهامها له بالتحرش، فضلا عن اعتقاده أنها هاجمته وهاجمت القناة لانتقاء مقطع "المؤخرة" دون باقي السياق للترويج للحلقة، ومن هنا جاء الرد بتسريب جزء من الحلقة، و تسريب رسالة صوتية لتأكيد نفس المعنى، قبل أن يدلي بتصريحات مسيئة ضدها داعيا إياها للعلاج النفسي.


اعتذار وندم.. رسالة من رانيا يوسف بعد تصريحاتها عن الحجاب
اعتذار وندم.. رسالة من رانيا يوسف بعد تصريحاتها عن الحجاب
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يا ساتر يا رب .. سقطة جديدة من رانيا يوسف بشأن رأيها في الحجاب

أول تعليق من رانيا يوسف على أزمة تصريحاتها عن الحجاب

بعد تعليقها المثير للجدل عن الحجاب.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف.. شاهد

إصابة مذيع لقاء رانيا يوسف بفيروس كورونا.. تفاصيل

مرتين في 10 أيام .. رانيا يوسف تهاجم الحجاب: من إمتى كنا محجبات

يا ساتر وندمت على ارتدائه.. رد فعل قوى من رانيا يوسف وعبير صبرى على ارتداء الحجاب

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. سوري يقتل زوجة خاله اللبنانية ويغتصبها

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا بأمطار غزيرة

موسيماني: الخطيب أسطورة وسأكون أول أفريقي يدرب فريقا أوروبيا

هل تنخفض الرواتب في السعودية بسبب كورونا.. خبير اقتصادي يوضح

حازم إمام يتحدث عن سر خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

لتحريضها على الفسق.. رفض استشكال سما المصرى وتأييد حبسها سنتين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

من أسوان.. عبير صبري بإطلالة مختلفة تكشف عن جمالها .. شاهد