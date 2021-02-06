ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تعتزم إلغاء تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية

السبت 06/فبراير/2021 - 03:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن الوزير  أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس اعتزامه إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.

وأضاف المسئول في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن "تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة ،والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وكانت منظمات إنسانية وجهات عدة، أبدت تخوفها من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على أعمال الإغاثة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات والتي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة بسبب سياسات الحوثيين.

وأبدت الحكومة اليمنية تفهمها للمخاوف التي عبرت عنها بعض الأطراف ذات النوايا الحسنة، وخاصة تلك التي تشارك في عمليات الإغاثة في اليمن من أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يكون ذا عواقب غير مقصودة على كل من عملية السلام والأوضاع الإنسانية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كورونا.. مقطع صادم يوثق تزايد جرائم الكراهية ضد الآسيويين في أمريكا

الجدة بطلة.. شاهد عجوز ترفع الأثقال بأوزان خيالية| فيديو

بعد 10 أشهر من الشلل التام.. شاهد معجزة شفاء صاحب أطول إصابة بكورونا | فيديو