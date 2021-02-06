أمريكا تعتزم إلغاء تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية

قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس اعتزامه إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.





وأضاف المسئول في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن "تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة ،والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".





وكانت منظمات إنسانية وجهات عدة، أبدت تخوفها من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على أعمال الإغاثة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات والتي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة بسبب سياسات الحوثيين.





وأبدت الحكومة اليمنية تفهمها للمخاوف التي عبرت عنها بعض الأطراف ذات النوايا الحسنة، وخاصة تلك التي تشارك في عمليات الإغاثة في اليمن من أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يكون ذا عواقب غير مقصودة على كل من عملية السلام والأوضاع الإنسانية.



