محافظ كفر الشيخ يتابع البدء في أعمال الرصف بمدخل قرية كفر المرابعين.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بدء أعمال الرصف بمدخل قرية كفر المرابعين التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ من اتجاه الطريق الدولي بطول 800م، تحت إشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق بكفر الشيخ.





ووجه محافظ كفرالشيخ، بالإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة.





كما شدد محافظ كفر الشيخ، تعليماته، لمسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.