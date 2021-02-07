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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم7-2-2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقرت اسعار الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ أمام الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الاحد الموافق 7-2-2021، بدون أي تغيير منذ الخميس الماضي وذلك لليوم الرابع علي التوالي.

قال البنك المركزي المصري، إن  متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وصل إلي 15.62 جنيها للشراء و 15.72 جنيها للبيع.

وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لدي البنك التجاري الدولي CIB .

وبلغ سعر الدولار مقابل لجنيه نحو 15.63 جنيه لشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري وفا، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، البركة،العقاري المصري العربي، العربي المصري الافريقي الدولي، الاسكندرية، الكويت الوطني، المصري الخليجي ، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية،كريدي أجريكول".

 
ووبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الاول، الأهلي المصري، قطر الوطني، العربي، ABC،سايب".


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جينه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "مصر، المصري لتنمية الصادرات، عودة، أبوظبي الاسلامي"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه لدي بنك  الأهلي اليوناني.

وسجل الدولار مقاب الجنيه   نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنوك " اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي،


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في نحو 15.68 جنيه لشراء و 15.78 جنيه لبيع في بنوك " الاستثمار العربي، بلوم، الامارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، القاهرة، التعمير والاسكان، أبوظبي التجاري"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.



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