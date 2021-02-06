الفئة السابعة من بي إم دبليو تنافس رولز رويس .. مواصفات

حصلت بي إم دبليو الفئة السابعة على نسخة فيس ليفت عام 2019 ، رغم ان الجيل الحالي موجود منذ عام 2015 .
هذا ما أثبتته اللقطات التجسسية التي التقطتها عدسات المصورين للنماذج الأولية للطراز الجديد أثناء أختباره
هذا ما أثبتته اللقطات التجسسية التي التقطتها عدسات المصورين للنماذج الأولية للطراز الجديد أثناء أختباره
وتأتي الفئة السابعة من سيارة بي إم دبليو بنظام تعليق هوائي وأبواب تغلق بشكل ناعم ، مع نظام صوتي B&W
ويوجد مزايا اختيارية تشمل أبواب اوتوماتيكية بالكامل ،وهي المستخدمة في روزل رويس فانتوم الجديد ، بالإضافة إلى وجود مصابيح أمامية كليا مع شبك مضئ موجود في الفئة الخامسة .
وكشفت الصورة التجسسية المقاعد الخلفية للفئة السابعة ، التي ستقدم مستويات ووسائل راحة متساوية مع المقاعد الامامية ، مع وجود نظان ترفيهي خلفي أفضل بشاشة قياسية ضخمة ، بالإضافة إلى حزمة مساعدة سائق .
ومن المفترض أن يتم إنتاج الفئة السابعة الجديدة كليا ، وسيبدأ الإنتاج على الارجح في 2022 ، ومن المتقع ان يتم تدشينها في 2021 أو أوائل العام المقبل ، وحتى الآن لم تنشر مرسيدس أي تفاصيل اخرى عن السيارة أو سعرها في السوق .
ويوجد مزايا اختيارية تشمل أبواب اوتوماتيكية بالكامل ،وهي المستخدمة في روزل رويس فانتوم الجديد ، بالإضافة إلى وجود مصابيح أمامية كليا مع شبك مضئ موجود في الفئة الخامسة .
وكشفت الصورة التجسسية المقاعد الخلفية للفئة السابعة ، التي ستقدم مستويات ووسائل راحة متساوية مع المقاعد الامامية ، مع وجود نظان ترفيهي خلفي أفضل بشاشة قياسية ضخمة ، بالإضافة إلى حزمة مساعدة سائق .
ومن المفترض أن يتم إنتاج الفئة السابعة الجديدة كليا ، وسيبدأ الإنتاج على الارجح في 2022 ، ومن المتقع ان يتم تدشينها في 2021 أو أوائل العام المقبل ، وحتى الآن لم تنشر مرسيدس أي تفاصيل اخرى عن السيارة أو سعرها في السوق .