الفئة السابعة من بي إم دبليو تنافس رولز رويس .. مواصفات





وتأتي الفئة السابعة من سيارة بي إم دبليو بنظام تعليق هوائي وأبواب تغلق بشكل ناعم ، مع نظام صوتي B&W



ويوجد مزايا اختيارية تشمل أبواب اوتوماتيكية بالكامل ،وهي المستخدمة في روزل رويس فانتوم الجديد ، بالإضافة إلى وجود مصابيح أمامية كليا مع شبك مضئ موجود في الفئة الخامسة .



وكشفت الصورة التجسسية المقاعد الخلفية للفئة السابعة ، التي ستقدم مستويات ووسائل راحة متساوية مع المقاعد الامامية ، مع وجود نظان ترفيهي خلفي أفضل بشاشة قياسية ضخمة ، بالإضافة إلى حزمة مساعدة سائق .



ومن المفترض أن يتم إنتاج الفئة السابعة الجديدة كليا ، وسيبدأ الإنتاج على الارجح في 2022 ، ومن المتقع ان يتم تدشينها في 2021 أو أوائل العام المقبل ، وحتى الآن لم تنشر مرسيدس أي تفاصيل اخرى عن السيارة أو سعرها في السوق .







حصلت بي إم دبليو الفئة السابعة على نسخة فيس ليفت عام 2019 ، رغم ان الجيل الحالي موجود منذ عام 2015 .هذا ما أثبتته اللقطات التجسسية التي التقطتها عدسات المصورين للنماذج الأولية للطراز الجديد أثناء أختباره