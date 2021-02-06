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سيارات

الفئة السابعة من بي إم دبليو تنافس رولز رويس .. مواصفات

السبت 06/فبراير/2021 - 07:12 م
مرسيدس الفئة السابعة
مرسيدس الفئة السابعة
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أماني نوار
حصلت بي إم دبليو الفئة السابعة على نسخة فيس ليفت عام 2019 ، رغم ان الجيل الحالي موجود منذ عام 2015 .

هذا ما أثبتته اللقطات التجسسية التي التقطتها عدسات المصورين  للنماذج الأولية للطراز الجديد أثناء أختباره 

وتأتي الفئة السابعة من سيارة بي إم دبليو بنظام تعليق هوائي وأبواب تغلق بشكل ناعم ، مع نظام صوتي B&W

ويوجد مزايا اختيارية تشمل أبواب اوتوماتيكية بالكامل ،وهي المستخدمة في روزل رويس فانتوم الجديد ، بالإضافة إلى وجود مصابيح أمامية كليا مع شبك مضئ موجود في الفئة الخامسة .

وكشفت الصورة التجسسية المقاعد الخلفية للفئة السابعة ، التي ستقدم مستويات ووسائل راحة متساوية مع المقاعد الامامية ، مع وجود نظان ترفيهي خلفي أفضل بشاشة قياسية ضخمة ، بالإضافة إلى حزمة مساعدة  سائق .

ومن المفترض أن يتم إنتاج الفئة السابعة الجديدة كليا ، وسيبدأ الإنتاج على الارجح في 2022 ، ومن المتقع ان يتم تدشينها في 2021 أو أوائل العام المقبل ، وحتى الآن لم تنشر مرسيدس أي تفاصيل اخرى عن السيارة أو سعرها في السوق .


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