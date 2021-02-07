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بين الناس

استغاثة من كسر في ماسورة المياه الرئيسية أمام قصر المنيل

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ محمد البرديني شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من كسر ماسورة مياه أمام متحف المنيل.

وقال البرديني في شكواه نعاني نحن سكان شارع السراي بالمنيل من تسريب مياه الشرب نتيجة وجود كسر بماسورة بشارع السراى أمام مدخل القصر وقمنا بالاتصال بالسيد مساعد رئيس الحى أكثر من عشرة مرات ولكن دون جدوى،  وتم  أيضا مخاطبة السيد اللواء رئيس الحى وإلى الآن وما زالت المياة تجرى فى جدران المدخل الرئيسى للقصر.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة للحفاظ على القصر من التلف.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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