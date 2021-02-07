استغاثة من كسر في ماسورة المياه الرئيسية أمام قصر المنيل

أرسل القارئ محمد البرديني شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من كسر ماسورة مياه أمام متحف المنيل.





وقال البرديني في شكواه نعاني نحن سكان شارع السراي بالمنيل من تسريب مياه الشرب نتيجة وجود كسر بماسورة بشارع السراى أمام مدخل القصر وقمنا بالاتصال بالسيد مساعد رئيس الحى أكثر من عشرة مرات ولكن دون جدوى، وتم أيضا مخاطبة السيد اللواء رئيس الحى وإلى الآن وما زالت المياة تجرى فى جدران المدخل الرئيسى للقصر.





وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة للحفاظ على القصر من التلف.





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