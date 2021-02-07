موعد مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية، المباراة المرتقبة بين ليفربول بقيادة النجم الدولي محمد صلاح، وضيفه مانشستر سيتي اليوم، الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، وستنقل المباراة عبر بي إن سبورتس 2، بتعليق حفيظ دراجي.





ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول تريب فرق البريميرليج برصيد 40 نقطة من 22 مباراة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر (47) نقطة من 21 مباراة.





ويحتاج ليفربول حامل اللقب للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل تقليص فارق الصدارة مع مانشستر سيتي، لـ 4 نقاط، ليواصل مسعاه في الحفاظ على لقبه.





في المقابل، يتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز، حيث إن الفوز سيحافظ على آماله في استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليفربول.