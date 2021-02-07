وزير الاتصالات أمام مجلس النواب: مليون مواطن يستفيدون من 45 خدمة على منصة مصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن ما نسعى إلى تحقيقه هو أن نبني مجتمعا رقميا يرتكز على الوسائل الرقمية من خدمات وبرامج وإدارة تتم من خلال الاعتماد على وسائل الرقمية الحديثة.





وأشار - خلال إلقاء بيانه امام مجلس النواب - إلى أن هناك 3 محاور رئيسية لبناء مصر الرقمية المحور الأول يتعلق بالتحول الرقمي، والخدمات التي تقدم للمواطنين عبر الشبكات الرقمية.





وأوضح أنه منذ عام 2016 مصر بدأت في تكوين البنية المعلوماتية لكل مواطن، وقمنا بميكنة خدمات الحكومة وتم وضعها على منصة مصر الرقمية ويشارك فيها الأن أكثر من مليون مواطن وتقدم لهم 45 خدمة.





وأشار إلى أن الخدمات المقدمة من بينها خدمات المرور، والتموين وهي في منتهى الأهمية يستطيع المواطن إنهاء إجراءاته من منصة مصر الرقمية موضحا أنه من الخدمات المقدمة تحرير التوكيلات حيث يستطيع المواطن أن ينجز 90 % من خدمات التوكيل عبر المنصة وكذلك خدمات الشهر العقاري.





وكشف عن أن الإطلاق الثاني لمنصة مصر الرقمية سيكون بها 21 خدمة جديدة وتتضمن الإسكان الاجتماعي وذلك في الربع الأول من 2021، مشيرا إلى أن من لا يريد الحصول على هذه الخدمات بشكل مباشر يمكنه التوجه لمكاتب البريد ومن لا يريد يمكنه الاتصال بمراكز الاتصال للحصول على الخدمات.





وعن وسائل السداد لهذه الخدمات يمكن السداد عبر أكثر من وسيلة ، وتستهدف الخدمات كل شرائح المواطنين.





ولفت إلى مشروع الحيازات الزراعية وميكنة هذه الحيازات عبر برنامج رقمي، موضحا أنه يستهدف ضبط الحيازات الزراعية والإنتاجية والتخطيط والفجوة المطلوبة بين الإنتاج والاستهلاك وتكلف هذا المشروع 370 مليون جنيه ويضم الأن 12 محافظة والهدف تغطية أكثر من 5 ملايين حائز وجار ضم باقي المحافظات.





وعن مشروع التأمين الصحي قال: "يوجد منظومة مميكنة بالكامل من تسجيل المواطنيين، والغرض تقديم الخدمات بشكل أفضل وبناء قاعدة متكاملة وتبين سريان الأمراض المتوطنة والتعرف على أسباب توطنها، وتطوير منظومة صرف الدواء.