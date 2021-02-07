منافسة شرسة بانتخابات المحامين بالمنيا لاختيار المجلس الجديد

تشهد انتخابات نقابة المحامين بالمنيا منافسة شرسة حيث توافد مئات المحامين على مقار اللجان الانتخابيه بعد فتح باب الاقتراع في التاسعة صباحا لاختيار من يمثلهم في المجلس الجديد. منافسةشرسة





ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية فى المنيا 59 محامى لاختيار منصب النقيب ومقعد للشباب و11 مقعدا بالمحاكم الجزئية على مستوى المحافظة.





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فيتنافس على مقعد النقيب 9 محامين وهم النقيب الحالي عز الدين راشد و مجدى رسلان ، وشمس الدين نور الدين ، وعادل يونس ، وابراهيم ابو عوف ، وسليمان ابو الحسن ، وعلاء حسن ، وعلى الدلجاوى ، وناصر عبد الصمد .





كما يتنافس على مقعد الشباب 8 محامين لاختيار محامى واحد فقط منهم وهم احمد تونى الكيال ، واحمد البدرى ، وعلاء محمد سالم ، ومحمد شادى عمرو ، ومحمد علاء منصور ، ومحمد فاروق الواحى ، ومحمود البكرى ، ومصطفى عنتر .





ويتنافس على مقاعد المحاكم الجزئية والبالغ عددها 11 محكمة 42 محامى لاختيار محامى واحد عن كل محكمة فيتنافس على مقعد محكمة العدوة الجزئية 3 محامين ،ومقعد محكمة مغاغة الجزئية 7 محامين ويتنافس على مقعد محكمة بنى مزار الجزئية 3 محامين وعلى مقعد محكمة مطاى الجزئية 4 محامين ويتنافس على مقعد محكمة سمالوط الجزئية 4 محامين





كما يتنافس على مقعد محكمة بندر المنيا الجزئية 5 محامين ويتنافس على مقعد محكمة مركز المنيا الجزئية 3 محامين.





ويتنافس على مقعد محكمة ابو قرقاص الجزئية 4 محامين ومقعد محكمة مركز ملوى الجزئية 3 محامين.





كما يتنافس على مقعد محكمة بندر ملوى الجزئية 3 محامين ، وعلى مقعد محكمة ديرمواس الجزئية 3 محامين.





وتضم كل لجنة فرعية 4 صناديق لانتخاب النقيب الفرعي وعضو الشباب ومقاعد العضوية وكذلك التصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، 2019 ، وسيختار الناخب مرشح واحد لمقعدي النقيب الفرعي، وعضو الشباب، وتمثل كل محكمه جزئية في مجلس النقابة الفرعية بعضو.





أكد رئيس اللجنة المشرفة على ألانتخابات أنّه لا بد أن تمثيل كل محكمه جزئية بعضو داخل المجلس، وسيفوز الأعلى تصويتا بين المرشحين في كل جزئية.



