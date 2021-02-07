ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير خارجية لبنان يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:57 م
شربل وهبه وزير الخارجية
شربل وهبه وزير الخارجية اللبنانى
Advertisements
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد ،  شربل وهبه وزير الخارجية اللبنانى ، في زيارة للبلاد يشارك خلالها  فى الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي ينعقد غدا الإثنين  على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار ، وصل وزير الخارجية اللبناني علي متن طائرة خاصة ، وتم استقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وانهاء اجراءات وصوله .

وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم - أن الوزير وهبه سيلتقي بعد وصوله للقاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للوقوف على التحضيرات الخاصة بانعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وعلى ضمان نجاح أعمالها.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية اللبناني سيؤكد أهمية الخروج بموقف عربي موحد يسلط الضوء على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002 والقائمة على مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والتأكيد على أن أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يجب أن يقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإعادة التأكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الخارجية اللبنانية أن الوزير شربل وهبه سيعقد اجتماعا مع سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة؛ لبحث أهم الموضوعات المشتركة التي تعني البلدين، وتلمس سبل الدعم والمساعدات التي يمكن لمصر أن توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لاستكمال جهود حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وزير الخارجية الألماني يصل إلى القاهرة

القضية الفلسطينية مركزية للدولة المصرية.. مصر ترعى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ومؤتمر دولي في طريقه للانعقاد للعودة للمفاوضات على أساس حل الدولتين وعلى حدود 4 يونيو 1967

تحرك مصري أردني واجتماع طارئ لوزراء خارجية العرب بشأن فلسطين

وزير الخارجية اللبناني يغادر إلى مصر.. وهذا جدول أعماله

ترشيحاتنا

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

شاهد.. سيدة تلتقط مقطع فيديو مرعبا لتمساح في البحر

ليفاندوفسكي يتحدى الأهلي: فريق قوي وسنقاتل من أجل الفوز

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام الاتحاد السكندري

جرائم حرب.. البرلمان العربي عن إطلاق طائرة مفخخة باتجاه السعودية

خناقة عنيفة.. عريس يعتدي بالضرب المبرح على مصور في حفل زفافه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي