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اقتصاد

رئيس حماية المستهلك يحذر التجار: غرامة التلاعب بالأسعار خلال الأوكازيون تصل لـ 2 مليون جنيه

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن الدكتور أيمن حسام، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد،انطلاق الأوكازيون الشتوي للتجار ومقدمي الخدمات لمدة شهر.

وأوضح رئيس حماية المستهلك، أن للمحلات المشاركة حرية تحديد نسبة الخصم المعروضة خلال الأوكازيون بشرط أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، منوها أن التخفيضات خلال الموسم المقبل لاتقل عن 15%.

وقال إن هناك مجموعة من القوانين التجارية وقوانين حماية المستهلك، تنظم الأوكازيون، مشيرا إلى أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى 2 مليون جنيه.

وأوضح أن الرقابة التموينية والجهاز ومباحث التموين، سوف يقومان بمراقبة الأوكازيون والباب مفتوح أمام المحلات التجارية التي تريد المشاركة.
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