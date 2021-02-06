مساعد وزير التموين يكشف عن أول محصول سيتم تداوله في البورصة السلعية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، أن بورصة السلع المصرية، ستبدأ خلال موسم القمح المقبل، وهي أول سلعة سيتم تداولها فى البورصة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مورد يتردد على الصوامع، وسيتم عمل قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بجميع التجار والمتعاملين مع الصوامع فى السوق المحلية.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "الرئيس وجه بإعادة النظر في منظومة الخبز، وسيتم من خلال وضع آلية لتداول السلع ومن بينها القمح، وهو ما سيقضي على الفساد بكل أشكاله، الآن مصر لديها جيل ثالث من الصوامع، وتلك الصوامع تقلل أي نوع من الفاقد أو الهدر".





وقال: "الهدر فى كميات القمح بالصوامع كان يتراوح ما بين 10 أو 15% والآن أصبح لا يتعدى 3%".







