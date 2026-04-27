توريد 136 ألف طن قمح في الوادي الجديد .. وحصاد 93 ألف فدان

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، توريد 136 ألفًا و128 طنًا من القمح داخل المحافظة وخارجها، حتى اليوم الاثنين، ضمن المتابعة اليومية لحركة التوريد بالصوامع وشركات المطاحن ومحطة التقاوي.



الوادى الجديد تنتهي من حصاد 93 ألف فدان

وقال المرسي، إن أعمال حصاد القمح انتهت في نحو 93 ألف فدان من إجمالي مساحة بلغت 412 ألفًا و706 أفدنة مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن الموسم الحالي شهد توسعًا في المساحات المنزرعة، إلى جانب زيادة الحقول الإرشادية واستخدام أجود أنواع التقاوي بهدف الوصول إلى معدلات إنتاج مرتفعة.