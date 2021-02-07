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تعليم

بالأسماء.. إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد هندسة طنطا

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:26 م
هندسة طنطا
هندسة طنطا
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الهندسة، وفقًا للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.
وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان اليوم، إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية الهندسة ضمت وفقًا للترتيب الأبجدي : الدكتور ‏أحمد محمد أحمد نصر، ‏أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ‏محمد حسين محمود محمد،‏ أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور ‏محمد محجوب بسيوني بسيوني، ‏أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم هندسة القوة الميكانيكية، والدكتور ‏وسيم رجب دياب عزام، أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، والدكتورة ولاء أحمد السيد محمد نور، أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم الهندسة المعمارية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقًا للجدول الزمنى للترشيح تم تخصيص يومى الإثنين 8 فبراير والثلاثاء 9 فبراير الجارى لتلقى الطعون ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 10 فبراير من الشهر ذاته، فى حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائى يوم الإثنين 15 فبراير 2021.
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