بالأعشاب والمشروبات والأدوية.. علاج حموضة المعدة للحامل

اليانسون للتخلص من الحموضة :

يعتبر اليانسون من أقدم الأعشاب الهندية والتي يعتمدون عليها في كل الوجبات تقريبا وفي الحقيقة ان اليانسون مفيد جدًا فهو يسهل عملية الهضم ويساعد في التخلص من الحموضة ويقلل من درجة حموضة سوائل المعدة كما أنه أيضا طارد للغازات وهو الافضل في علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

استخدام اليانسون علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

• أضف من ربع إلى نصف ملعقة من اليانسون مع كل وجبة

• قم بطحم ملعقة من حبوب اليانسون وضعها في كوب من المياه وتناوله 3 مرات يوميًا

• تناول نصف ملعقة من مستخلص زيت اليانسون مرة كل يوم

• قم بغلي ملعقة من بذور اليانسون مع كوب من المياه 5-10 دقائق ثم ضع عليها القليل من العسل للتحلية وتناولها كلما شعرت بالحموضة أو الحرقة.

أوراق وبذور البازيلاء في علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

أوراق البسلة تحتوي على الكثير من المكونات التي تساعد في تحسين عملية الهضم كما أن البسلة نفسها تساعد في إفراز المعدة للمواد التي تساعد في تعادل الأحماض داخلها مما يقلل من الحموضة وتساعد أيضًا على طرد الغازات التي تشعرك بعدم الارتياح من الجهاز الهضمي لعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

استخدام أوراق البازيلاء في علاج الحموضة :

• قم بمضغ 5-6 أوراق من البازيلاء بعد كل وجبة

• ضع 8-10 أوراق من أوراق البازيلاء في كوب به ماء دافئ وعندما تشعر بالحرقة تناولها وستشعر بالراحة

اقضي على الحموضة بإستخدام الحليب المخفوق أو اللبن الرايب وعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

الحليب الرايب هو الناتج من الحليب المخفوق المتخثر لإستخراج الجبنة أو الزبد من الحليب، يملك الللبن الرايب القدرة على معادلة أحماض المعدة مما يساعد بشكل سحري على التخلص من الحموضة كما أنه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمعادن المفيدة للجسم بشكل عام وعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

• ضع ملعقة من الليمون أو خل التفاح على كوب من اللبن الرايب واتركهم لمدة 5 دقائق لتختمر ثم تناولها