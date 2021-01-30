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مرأة

احذري.. 7 أطعمة تسبب الحموضة أثناء الحمل تعرفي عليها

السبت 30/يناير/2021 - 09:02 م
حموضة الحمل
حموضة الحمل
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قسم المرأة
تعاني العديد من السيدات بسبب الحموضة خلال الحمل، ويمكن حدوث ذلك لأسباب متعددة، ومن اهمها

1- اللحم البقري
 بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون، فإن لحوم البقر تسبب حرقة في المعدة عند الحامل ومن الأفضل تجنبها طوال فترة الحمل، كما تشير بعض الدراسات إلى احتمال وجود مخاطر صحية معينة، أي أن العلاجات الروتينية التي تُعطى للماشية، مثل التطعيمات والحقن، قد تكون خطرة على صحة الجنين، لذا فتناولي قطع أصغر حجمًا، مع وجود كمية أقل نسبيًا من الدهون، حيث سيؤدي اللحم الصافي إلى تقليل حرقة المعدة.

2- الثوم 
أثناء الحمل يمكن أن يسبب ذلك حرقة في المعدة، لذا الطريقة الأكثر أمانًا هي تجنب الثوم طوال فترة الحمل تمامًا.

3- النعناع 
عند تناوله يؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة الموجودة بين المعدة والمريء، وأثناء الحمل تكون هذه العضلات متراخية بالفعل، حيث تتدفق عصارة المعدة أو الأحماض إلى المريء بسهولة تامة، مما يتسبب في حرقة المعدة، ولذلك يجب على النساء الحوامل تجنب تناول النعناع وكذلك الأطعمة بنكهة النعناع.

4- الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل
يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أحد الأسباب الرئيسية للحموضة المعوية عند النساء الحوامل لأنها تحتوي في الغالب على مركب يسمى الكابسيسين، والذي قد يبطئ من معدل الهضم، أي أنه كلما طالت مدة بقاء الطعام في المعدة (الطعام لا يهضم جيدًا أو يتحرك بسرعة أثناء الحمل)، كلما زاد خطر الإصابة بالحموضة المعوية، وإذا شعرت بالرغبة في تناول الطعام الحار، فتأكدي من تناول كميات أصغر من المعتاد وضعي كميات معتدلة من التوابل. 

5- الكافيين
من المعروف أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية أو الصودا تسبب حرقة المعدة لدى النساء الحوامل، لذا لا يستحب أبدًا تناول القهوة، سواء منزوعة الكافيين أو العادية على معدة فارغة أثناء الحمل، كما أنه من الأفضل تجنب المشروبات الغازية طوال فترة الحمل تمامًا، وإذا كنتِ غير قادرة على تخطي القهوة، فقم إما بالحد من تناولك اليومي بما لا يزيد عن كوبين في اليوم، لذا تعتبر العصائر الفريش بديلًا أفضل بكثير من المشروبات الغازية والكافيين. 

6- الشوكولاته 
لا ينصح باستهلاك الشوكولاتة باستمرار للنساء الحوامل لأسباب متنوعة، فبالإضافة إلى احتوائها على مادة الكافيين، تحتوي الشوكولاتة أيضًا على الثيوبرومين، وهو نوع من الميثيل زانثين يؤدي إلى الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي، فتتسبب الشوكولاتة في ارتجاع المريء عن طريق مجموعة من العوامل المختلفة مثل زيادة إفراز العصارات المعدية، وتحفيز المستقبلات الحسية الموجودة في المريء، وتقليل توتر العضلة العاصرة للمريء وكذلك عن طريق تأخير إفراغ الفضلات من المعدة، ولكن إذا كان لديك شغف لا يمكن السيطرة عليه للشوكولاتة، فتناوليها بكميات صغيرة أو اختاري الشوكولاتة الداكنة.

7- الجبن 
بينما قد تحبين شريحة الجبن اليومية، فمن الأفضل الابتعاد عن الجبن عندما تكونين حاملًا، فالمحتوى الغني بالدهون في الجبن يسبب الحموضة والحرقة عند تناولها من قبل المرأة الحامل، حيث أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تبطئ من عملية الهضم، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على المعدة، والذي بدوره يدفع الأحماض مرة أخرى إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة.
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