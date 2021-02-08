كان يعاني من بكائها.. حبس قاتل رضيعته في الإسكندرية 4 أيام للتحقيق

أصدر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، قرارا بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل رضيعته بسبب بكائها الدائم وازعاجه لها.





وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفلة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.





وقد تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ من أحدى المستشفيات الخاصة، بوصول طفلة رضيعة تدعى ملك، عام ونصف بصحبة والدها، مدعيا سقوطها من أعلى السرير وبالكشف عليها تبين وفاتها.

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وعلي الفور أنتقل ضباط مباحث القسم الى المستشفى، وبالمعاينة والفحص ومناظرة الجثة تبين إصابتها بكدمات قوية بالرأس.

بسؤال والدها محمد.أ، 36 سنة عامل، ومقيم بشارع محمد فريد دائرة قسم شرطة المنتزة أول. قرر فى محضر الشرطة أن الطفلة سقطت من أعلى السرير وأصيبت بحالة إغماء، فأسرع بها الى المستشفى لاسعافها.

وبسؤال والدة الطفلة، قررت أنها كانت خارج المنزل لشراء بعض إحتياجات المنزل، وعند عودتها أكتشفت الواقعة وأضافت أن زوجها يعانى من حالة من الضيق، منذ أن رزقها الله بطفليها التوأم كما انه كان يعانى من بكاء الطفلة المتوفاة.

وباعادة سؤال والدها أعترف بأنه قتل الطفلة بسبب كثرة بكاءها وذلك أثناء عدم تواجد زوجته بالمنزل، مضيفا أنه قام بإرتكاب الواقعة بعد أن حاول قتل الطفلة أكثر من مرة لكثرة بكاءها وانه يوم الحادث خرجت والدة الطفلتين الى السوق، وأثناء ذلك بكت الطفلة وعلى صراخها فأمسك بها وقام بضربها بكل قوة على الارض مرتين علي اثرها لقت أنفاسها الأخيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.