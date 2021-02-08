كان يعاني من بكائها.. حبس قاتل رضيعته في الإسكندرية 4 أيام للتحقيق

أصدر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، قرارا بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل رضيعته بسبب بكائها الدائم وازعاجه لها.
وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفلة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
وقد تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ من أحدى المستشفيات الخاصة، بوصول طفلة رضيعة تدعى ملك، عام ونصف بصحبة والدها، مدعيا سقوطها من أعلى السرير وبالكشف عليها تبين وفاتها.
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وعلي الفور أنتقل ضباط مباحث القسم الى المستشفى، وبالمعاينة والفحص ومناظرة الجثة تبين إصابتها بكدمات قوية بالرأس.
بسؤال والدها محمد.أ، 36 سنة عامل، ومقيم بشارع محمد فريد دائرة قسم شرطة المنتزة أول. قرر فى محضر الشرطة أن الطفلة سقطت من أعلى السرير وأصيبت بحالة إغماء، فأسرع بها الى المستشفى لاسعافها.
وبسؤال والدة الطفلة، قررت أنها كانت خارج المنزل لشراء بعض إحتياجات المنزل، وعند عودتها أكتشفت الواقعة وأضافت أن زوجها يعانى من حالة من الضيق، منذ أن رزقها الله بطفليها التوأم كما انه كان يعانى من بكاء الطفلة المتوفاة.
وباعادة سؤال والدها أعترف بأنه قتل الطفلة بسبب كثرة بكاءها وذلك أثناء عدم تواجد زوجته بالمنزل، مضيفا أنه قام بإرتكاب الواقعة بعد أن حاول قتل الطفلة أكثر من مرة لكثرة بكاءها وانه يوم الحادث خرجت والدة الطفلتين الى السوق، وأثناء ذلك بكت الطفلة وعلى صراخها فأمسك بها وقام بضربها بكل قوة على الارض مرتين علي اثرها لقت أنفاسها الأخيرة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.