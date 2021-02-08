أصحاب نظرية الأرض المسطحة يجمعون التبرعات .. تفاصيل مثيرة

لا يزال بعض الناس يعتقدون أن الأرض مسطحة ولديهم ما يقرب من 200 دليل على ذلك في كتاب يثبت نظريتهم لكن البراهين الأكبر والتي تعارف عليها الناس عبر العصور تثبت كروية الأرض.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ريكورد» الاسكتلندية قرر ماك جولد، أحد أنصار هذه النظرية إنشاء حملة تبرعات لجمع الأموال من أجل إرسال مؤيد للنظرية إلى الفضاء ليثبت اعتقادهم بالصور ومن ثم يقنع الباقين.
وأضاف ماك جولد: « يسمون رواد الفضاء الذين يتقاضون رواتبهم مقابل الكذب بأن الأرض كروية، وهذا يغلي دمي لأن هؤلاء أشخاص يشغلون وظائف فقط، ولا يفعلون شيئًا للتحدث عن رواد الفضاء الحقيقين، ولا أعرف من أين يأتون».
وأوضح جولد الذي يعمل بالنفط أنه تم جمع 70 جنيهًا إسترلينيًا حتى الآن من الحملة و المقرر هو جمع مبلغ بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني مشيرًا إلى أنه تواصل مع إيلون ماسك وريتشارد برانسون لشراء مقعد على مركبتهم الفضائية الخاصة من أجل إثبات نظرية الأرض المسطحة.
ووجد استطلاع أجرته شركة على 8215 شخصًا في أمريكا أن 52٪ من الناس المعتقدين أن الأرض مسطحة يعتبرون أنفسهم «متدينين جدًا » مقارنة بخمس الأمريكيين فقط (20٪)، لافتيين إلى أن الأدلة على ذلك تم العثور على الأرض كونها مسطحة في الكتاب المقدس.
ومن ناحية أخرى تعتقد الغالبية العظمى من الأمريكيين بنسبة (84٪) أن الأرض كروية، و5٪ من الجمهور على الأقل لديهم الآن شكوكًا بشأن كروية الأرض؛ لذا يجد مؤيدو الأرض المسطحة دافع لمعتقداتهم بين جيل الشباب من الأمريكيين، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.