عالم فلك يثير الجدل بحديثه عن الكائنات الفضائية "فيديو"

كشف آفي لوب، عالم الفلك بجامعة هارفارد، والذي عمل مع أسطورة الفيزياء الراحل، ستيفن هوكينج في كتابه الجديد بعنوان: «خارج الأرض» أن العلماء تجاهلوا كائنًا فضائيًا كان قريبًا من الأرض وزار النظام الشمسي.





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أكد عالم الفلك لوب أن علماء فلك لاحظو كائنًا يسير بسرعة كبيرة كأنه شعاع ضوئي مسجل بين نجمين في أكتوبر 2017 أي قبل 5 سنوات بالتحديد وأطلق عليه اسم « أوموامو».





وأضاف عالم الفلك البالغ من العمر 58 عامًا أن العديد من العلماء انقلبوا ضده خاصة أنه يؤكد أن هذا الشعاع لا يبدو صخرة عادي، لأنها تسارعت وانحرفت عن المسار المتوقع، مدفوعة بقوة غامضة.