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اقتصاد

سعر الذهب اليوم 9-2-2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:01 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
شهدت أسعار الذهب في مصر  استقرارا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9-2-2021، بعد زيادته أمس في محلات الصاغة ،  بمعدل 4 جنيهات في الجرام الواحد .

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 684 جنيها .

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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشار بين الذهب نحو 798 جنيها .

فيما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي بين أعيرة الذهب نحو 912 جنيها في الجرام الواحد.
بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني بين فئة الذهب نحو 532 جنيها .

وعلي صعيد متصل بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6384 جنيها  وأوقية الذهب نحو 28.4 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 912 ألف جنيه.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب،  في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.




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