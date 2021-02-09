سعر الذهب اليوم 9-2-2021





وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 684 جنيها .





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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشار بين الذهب نحو 798 جنيها .





فيما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي بين أعيرة الذهب نحو 912 جنيها في الجرام الواحد.

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني بين فئة الذهب نحو 532 جنيها .





