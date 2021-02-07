19 جنيها تراجعا في سعر الذهب خلال فبراير 2021

اسعار الذهب منذ بداية الشهر الجاري بنحو 19 جنيها، حيث سجلت تراجعتمنذ بداية الشهر الجاري بنحو 19 جنيها، حيث سجلت اسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 7-2-2021 عيار 21 نحو 793 جنيها مقارنة بـ 812 جنيها خلال تعاملات الاحد الماضي 31-1-2021.





سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 908 جنيها اليوم الاحد مقارنة بـ 928 جنيها الاحد الماضي لتسجل تراجع بنحو 20 جنيها في الجرام الواحد، ووصل عيار 18 إلى 681 جنيها مقارنة بـ 696 جنيها خلال الاحد الماضي متراجعا بنحو 15 جنيها في الجرام.













وسجل سعر جنيه الذهب 6376 جنيها اليوم مقارنة بـ 6463 جنيها الاحد الماضي.





وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.





كما أن أسعار الذهب، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.