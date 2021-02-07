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اقتصاد

معايير اختيار قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:39 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018/2019 وتستمر حتي العام 2021/2022، موضحًا أنه تم الاعتماد علي مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حيث تم الوقوف علي أفقر القري المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.

وتابع حلمي، في بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم الاحد أنه تم اختيار أفقر 143 قرية في العام الأول 2018/2019، فضلًا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019/2020، مشيرًا إلي أنه يتم العمل حاليًا علي 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التي تنفذها الدولة في تلك القري، مضيفًا أن التكلفة الكلية للتدخلات التي تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ حوالي 20 مليار جنيه.

وأكد د.جميل حلمي أن الدولة بدأت في التنمية في تلك القري ومستمرة فيها حيث أن جهود التطوير والتنمية مستمره لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، مشيرًا إلي إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمنظومة الإلكترونية للمرة الأولي لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القري، موضحًا أنه تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة.

وأضاف حلمي أن هناك مشروعات بالفعل تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ المواطنين تحقيق الاستفادة منها في المجالات الخاصة بالمبادرة كافة، موضحًا أن كل مؤسسات الدولة هي شريكة في تنفيذ المبادرة سواء في مرحلة  حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوي معيشتهم بالاعتماد علي المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الاحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القري والتعرف علي آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.
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