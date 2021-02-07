مبادرة حياة كريمة تكشف موعد البدء في أعمال تطوير القرى.. فيديو

تم الاستقرار على الـ51 مركزا التي سيتم تطويرها العام ا لحالي ويضمون 1443 قرية وتم الانتهاء من وضع خطط العمل . قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة بالتنمية المحلية، إنهعلى





وأضاف ولاء جاد الكريم خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز" ، قائلا: نعمل في المسح الميداني ووضع المقايسات، وبالفعل بدأنا في العديد من المشروعات التي انتهينا من دراستها ووضع آليات عملها .



