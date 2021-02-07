مبادرة حياة كريمة تكشف موعد البدء في أعمال تطوير القرى.. فيديو

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة بالتنمية المحلية، إنه تم الاستقرار على الـ51 مركزا التي سيتم تطويرها العام الحالي ويضمون 1443 قرية وتم الانتهاء من وضع خطط العمل .
وأضاف ولاء جاد الكريم خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز" ، قائلا: نعمل في المسح الميداني ووضع المقايسات، وبالفعل بدأنا في العديد من المشروعات التي انتهينا من دراستها ووضع آليات عملها .
وقال ولاء جاد الكريم ، خلال شهر فبراير سنبدأ العمل في تطوير المراكز مؤكدا أنه مع بداية شهر مارس سنكون بدأنا في العمل في جميع المشروعات .