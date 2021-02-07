منسق برنامج حياة كريمة: نحتاج ضخ استثمارات في مياه الشرب والصرف والغاز الطبيعي

قال الدكتور ولاء جاد الكريم ، منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة حسب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكلفاته، فنحن نتكلم عن تغير شكل شامل وجزرى فى طبيعة مستوى معيشة .





وأضاف دكتور ولاء جاد الكريم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، لكى يحدث هذا لابد من ضخ الاستثمارات .





وأشار إلى أننا نحتاج ضخ استثمارات فى مياة الصرف الصحى والشرب والغاز الطبيعى الذى لم يصل إلى القرية المصرية من قبل ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى تطوير فى شبكات الكهرباء والتحول الرقمى والربط التكنولوجى .



