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منسق برنامج حياة كريمة: نحتاج ضخ استثمارات في مياه الشرب والصرف والغاز الطبيعي

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:35 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور ولاء جاد الكريم ، منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة حسب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكلفاته، فنحن نتكلم عن تغير شكل شامل وجزرى فى طبيعة مستوى معيشة .

وأضاف دكتور ولاء جاد الكريم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، لكى يحدث هذا لابد من ضخ الاستثمارات .

وأشار إلى أننا نحتاج ضخ استثمارات فى مياة الصرف الصحى والشرب والغاز الطبيعى الذى لم يصل إلى القرية المصرية من قبل ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى تطوير فى شبكات الكهرباء والتحول الرقمى والربط التكنولوجى .

وأكد أن كل ذلك بنية أساسية تتكلف مئات المليارات تحت الارض ، منوهًا إلى أن أهالينا بالريف المصرى لن يشعروا بتحسن المعيشة إلا بعد تحسن كل ذلك .
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