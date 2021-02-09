الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار في البنوك اليوم 9-2-2021

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 9-2-2021، بعد انخفاضه أمس بمعدل 3 قروش علي الأقل فى البنوك العاملة بالسوق المصرية.





وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

وبلغ أدني سعر لـ ا لدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية .

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ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 15.6 جنيه لشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك "ABC كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي AIB،،التجاري الدوليCIB".





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، مصر، التعمير والاسكان، عودة، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، HSBC"ـ





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة، الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، سايب،الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، أبوظبي الاول، الاهلي المصري،بلوم، أبوظبي الاسلامي".





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه لبليع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، القاهرة، العربي، التجاري وفا أيجيبت".





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي.



ووصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه إلي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.