ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار في البنوك اليوم 9-2-2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:01 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
محمد يحيي
استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 9-2-2021، بعد انخفاضه أمس بمعدل 3 قروش علي الأقل فى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في  بنك الاسكندرية .
"
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 15.6 جنيه لشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك "ABC كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي AIB،،التجاري الدوليCIB".

وبلغ  سعر الدولار  مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي اليوناني،  العقاري المصري العربي، مصر، التعمير والاسكان، عودة، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، HSBC"ـ 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الأهلي  الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة، الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، سايب،الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، أبوظبي الاول، الاهلي المصري،بلوم، أبوظبي الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه لبليع  في بنوك " العربي الافريقي الدولي، القاهرة، العربي، التجاري وفا أيجيبت".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه  نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنك  قناة السويس.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء  15.78 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي.
 
ووصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه إلي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار مستقر بالبنوك اليوم وأعلى سعر 16.19 جنيه

سعر الدولار في البنوك اليوم8-12-2020

الزراعي المصري أعلى عرض للشراء.. سعر الدولار في 20 بنكا اليوم

لليوم الثاني .. الدولار يستقر بالبنوك وأعلى سعر 16.19 جنيه

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-12-2020

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

قتلى ومرضى يتقيئون دماء.. مرض غامض يضرب دولة أفريقية

ميدو يذبح موسيماني ولاعبي الأهلي.. ويمدح الشناوي بعد مباراة بايرن ميونخ

من يحصل على المصل يتحول لـ مِثلي.. تصريحات مثيرة حول لقاح كورونا

تفرج الهم وتجلب الرزق.. فوائد صلاة الفجر في وقتها جماعة

عبّر عن حبك لابنك من خلال 4 سلوكيات يومية

رسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور