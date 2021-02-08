بعد تراجعه 3 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 8 فبراير 2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 فبراير 2021، بعد أن شهد تراجعا أمس بقيمة 3 قروش وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.









أعلى وأقل سعر للدولار في مصر

وقدمت بنوك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التعمير والإسكان، أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.68 جنيه للشراء، وتداولت بنوك التجاري الدولي، وقناة السويس، و QNB الأهلي أقل سعر للدولار في مصر ليسجل 15.60 جنيه للشراء.









19 جنيها تراجعا في سعر الذهب خلال فبراير 2021 اقرأ أيضا..









سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحسب آخر تحديث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بنحو قرشين، ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.









سعر الدولار في بنك مصر

وتداول بنك مصر سعر العملة الأمريكية، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، ليكون بذلك متراجعا قرشين أيضا.









سعر الدولار في بنك QNB

تداول بنك QNB سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في المنتصف عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.









سعر الدولار في بنك الإسكندرية

قام بنك الإسكندرية بعرض سعر الدولار أمام الجنيه قرب أدنى مستوى في السوق المصرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.









سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

وفي بنك أبوظبي الأول، بلغ سعر الدولار في منتصف التعاملات مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.









سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك الأهلي الكويتي، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، في منتصف تعاملات اليوم الأحد.









سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي بنحو قرشين، ليصل عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 للبيع.









سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، بمنتصف التعاملات، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، لدى بنك كريدي أجريكول.