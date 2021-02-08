وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء

يستعد محبو كرة القدم لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وغالبا يصاب الكثير بالتوتر الشديد أثناء المباريات





و نستعرض خلال التقرير التالي قائمة بالمشروبات التي ينصح بتناولها خلال مشاهدة المباراة لتعمل على التهدئة بشكل كبير وفقا لموقع "sleepsonno".





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1- الحليب الدافئ

يوصى بالحليب الدافئ للمساعدة في تهدئة الأعصاب عند الشعور بالتوتر والقلق، له تأثير مهدئ مشابه لاحتساء الشاي الساخن وهذا يرجع إلى حد كبير إلى محتوى التربتوفان في الحليب، والتربتوفان هو حمض أميني يتحول إلى الناقل العصبي السيروتونين عند تناوله، وترتبط مستويات أعلى من السيروتونين مع تحسن المزاج و مشاعر الهدوء.





2- الشاي بالنعناع

شاي النعناع علاج شائع آخر لتحسين المزاج والتخلص من التوتر ومساعدتك على الاسترخاء، غالبًا ما يكون شاي النعناع مدرجًا في قوائم المشروبات المهدئة، وله جودة عطرية تساعد حقًا في تقليل التوتر وتخفيف القلق، حيث أن المنثول الموجود في النعناع له تأثير طبيعي في ارتخاء العضلات وهو أمر رائع لتخفيف التوتر والتهيج عندما تشعر بالقلق أو التوتر.





3- عصير الموز هناك العديد من العناصر الغذائية في الموز، والتي أثبت العلماء أنه مفيد في حالات الاكتئاب والتوتر، وأمراض الصحة العقلية.



