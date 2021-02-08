ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:43 م
3 مشروبات تساعد على
3 مشروبات تساعد على الهدوء
Advertisements
حياة عبد العزيز
يستعد محبو كرة القدم لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وغالبا يصاب الكثير بالتوتر الشديد أثناء المباريات

و نستعرض خلال  التقرير التالي قائمة بالمشروبات التي ينصح بتناولها خلال مشاهدة المباراة لتعمل على التهدئة بشكل كبير وفقا لموقع "sleepsonno".


1- الحليب الدافئ 
يوصى بالحليب الدافئ للمساعدة في تهدئة الأعصاب عند الشعور بالتوتر والقلق، له تأثير مهدئ مشابه لاحتساء الشاي الساخن وهذا يرجع إلى حد كبير إلى محتوى التربتوفان في الحليب، والتربتوفان هو حمض أميني يتحول إلى الناقل العصبي السيروتونين عند تناوله، وترتبط مستويات أعلى من السيروتونين مع تحسن المزاج و مشاعر الهدوء.

2- الشاي بالنعناع 
شاي النعناع علاج شائع آخر لتحسين المزاج والتخلص من التوتر ومساعدتك على الاسترخاء، غالبًا ما يكون شاي النعناع مدرجًا في قوائم المشروبات المهدئة، وله جودة عطرية تساعد حقًا في تقليل التوتر وتخفيف القلق، حيث أن المنثول الموجود في النعناع له تأثير طبيعي في ارتخاء العضلات وهو أمر رائع لتخفيف التوتر والتهيج عندما تشعر بالقلق أو التوتر.

3- عصير الموز
هناك العديد من العناصر الغذائية في الموز، والتي أثبت العلماء أنه مفيد في حالات الاكتئاب والتوتر، وأمراض الصحة العقلية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول شاي النعناع؟

يمنحك 7 فوائد مذهلة.. تناولي كوبا من هذا الشاي يوميا

8 علاجات سريعة للتخلص من ألم الحلق فى لمح البصر

أبرزها الموز.. أطعمة رخيصة تحسن المزاج وتجلب السعادة..تعرف عليها

وجع رأس المعدة وكيفية علاجه بأعشاب من مطبخك

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي معلقا على تشكيل الأهلي: كنت أفضل نزول محمد شريف وبواليا

مصدر بالجيزة يكشف حقيقة البدء في إزالة العقار المحترق بفيصل

نتائج مقلقة .. الصحة العالمية تعلق على اختبارات لقاح كورونا في جنوب أفريقيا

شاهد ما يفعله لاعبو بايرن ميونيخ بفندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الأهلي

22 مليون نسمة.. مستشار رئيس الجمهورية: عودة الدراسة في التيرم الثاني يحتاج لدراسة

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء