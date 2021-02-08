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رياضة

مولر: الأهلي كان خصما جيدا أمامنا.. من الرائع العودة في كأس العالم 2022

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:30 م
صدى البلد
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محمد رشاد
قال توماس مولر نجم هجوم بايرن ميونيخ، إن فريقه كان الأفضل خلال مباراة أمام النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية ، والتى حقق بايرن الفوز على الأهلي بثنائية ليفاندوفسكي، ليتأهل البافاري للمباراة النهائية.

وأضاف مولر في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس، عقب المباراة: "كنا أفضل، وكان يجب أن نسجل الهدف الثاني مبكرا، وسيطرنا على معظم أوقات المباراة".

وأكمل: "الأهلي كان خصما جيدا.. الحضور والجمهور كان رائعا، سيكون من الرائع العودة هنا في كأس العالم 2022".

ويلتقي بايرن ميونيخ أمام تيجريس المكسيكي بنهائي المونديال، يوم الخميس، فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته أمام بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث.
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