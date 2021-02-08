مولر: الأهلي كان خصما جيدا أمامنا.. من الرائع العودة في كأس العالم 2022

قال توماس مولر نجم هجوم بايرن ميونيخ، إن فريقه كان الأفضل خلال مباراة أمام النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية ، والتى حقق بايرن الفوز على الأهلي بثنائية ليفاندوفسكي، ليتأهل البافاري للمباراة النهائية.





وأضاف مولر في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس، عقب المباراة: "كنا أفضل، وكان يجب أن نسجل الهدف الثاني مبكرا، وسيطرنا على معظم أوقات المباراة".





وأكمل: "الأهلي كان خصما جيدا.. الحضور والجمهور كان رائعا، سيكون من الرائع العودة هنا في كأس العالم 2022".



