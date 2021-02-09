وزيرة التخطيط تعلن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا.. تفاصيل

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وأوضحت أن المجلس القومي للأجور سعى في ظل الأزمة للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع الاتحادات في القطاعات المختلفة وبصفة خاصة التي تعرضت لتوقف كلي أو جزئي جراء الازمة، والتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع السياسات اللازمة لمســـــاندة هذه القطاعات من أجل الحفاظ على الكيانات الاقتصــــادية والعمالة.









ولفتت السعيد إلي قيام الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المعنيّة بملف "صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا"، موضحة أن عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات في المرحلة الأولى من الـمُبادرة بلغ 4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ 2.4 مليار جـــنيه للمرحلة الاولى ، متابعة أنه وبعد مد المنحة لثــــلاثة أشهـــــر أخـــــرى (المرحلة الثانية) بتوجــــيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـــــس الجمهــــــورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 ملايين عامل، وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالي تكلفة المرحلتين الاولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه.









وأضافت السعيد أنه تم التواصل مع عددٍ من الجهات لإبرام وتوقيع بروتوكولات تعاون سواء للتدريب أو التشغيل يستهدف تأهيل ورفع مستوي العمالة غير الـمُنتظمة، لافتة إلي البروتوكول المُشترك بين وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، متابعة أنه يتم العمل كذلك على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة والربط مع الجهات المختلفة، وكذلك الربط أيضًا بقواعد البيانات وكافة برامج الحماية الاجتماعية.









ولفتت السعيد إلي إطلاق الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبوابة إلكترونية وجار تصميم تطبيق محمول لـمُبادرة "نورت بلدك"، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمّن بيانات العائدين من الخارج والـمُتضرّرين إثر جائحة فيروس كورونا، لتضمينهم ضمن مُبادرة التدريب والتشغيل التي تتبنّاها الوزارة .