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اقتصاد

وزيرة التخطيط تعلن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:01 ص
مواجهة آثار كورونا
مواجهة آثار كورونا
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آية الجارحي
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عن جهود الدولة والإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط  للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والسيطرة على تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلي ترشيد الانفاق  عبر عادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الأزمة.


أضافت في تصريحات لها ، أنه تمت زيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية، و زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.


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وأشارت السعيد إلي قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بإجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذا أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، موضحة أن تلك الدراسات والبحوث ساهمت في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.


وأوضحت أن المجلس القومي للأجور سعى  في ظل الأزمة للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع الاتحادات في القطاعات المختلفة وبصفة خاصة التي تعرضت لتوقف كلي أو جزئي جراء الازمة، والتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع السياسات اللازمة لمســـــاندة هذه القطاعات من أجل الحفاظ على الكيانات الاقتصــــادية والعمالة.


ولفتت السعيد إلي قيام الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المعنيّة بملف "صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا"، موضحة أن عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات في المرحلة الأولى من الـمُبادرة بلغ 4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ 2.4 مليار جـــنيه للمرحلة الاولى ، متابعة أنه وبعد مد المنحة لثــــلاثة أشهـــــر أخـــــرى (المرحلة الثانية) بتوجــــيه من  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـــــس الجمهــــــورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 ملايين عامل، وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالي تكلفة المرحلتين الاولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه.


وأضافت السعيد أنه تم التواصل مع عددٍ من الجهات لإبرام وتوقيع بروتوكولات تعاون سواء للتدريب أو التشغيل يستهدف تأهيل ورفع مستوي العمالة غير الـمُنتظمة، لافتة إلي البروتوكول المُشترك بين وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، متابعة أنه يتم العمل كذلك على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة والربط مع الجهات المختلفة، وكذلك الربط أيضًا بقواعد البيانات وكافة برامج الحماية الاجتماعية.


ولفتت السعيد إلي إطلاق الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبوابة إلكترونية وجار تصميم تطبيق محمول لـمُبادرة "نورت بلدك"، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمّن بيانات العائدين من الخارج والـمُتضرّرين إثر جائحة فيروس كورونا، لتضمينهم ضمن مُبادرة التدريب والتشغيل التي تتبنّاها الوزارة  .

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