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محافظات

فوز عبدالحليم علام بمقعد نقيب المحامين في الإسكندرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:12 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، صباح اليوم، النتيجة النهائية لانتخابات النقابة بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب والتي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور.

وأعلنت اللجنة فوز عبدالحليم علام بمقعد النقيب بعد حصوله على 4265 صوتًا، مقابل 1128 صوتًا لمنافسه الأبرز جمال سويد، و279 صوتًا لمنافسه وليد محمد موسى عطية و25 صوتًا للسيد أحمد حماده محمد عز العرب.

وذكرت اللجنة أن عدد أعضاء الجمعية العمومية يبلغ 23127 محاميًا، بلغ عدد الحضور 5764 محاميًا لاختيار نقيب، وعضو مجلس نقابة من الشباب و14 محاميًا من على مستوى المحاكم الجزئية.

وفاز بمقعد الشباب المحامي أحمد السيد عبدالهادي بعد حصوله على 3405 صوتًا، في مقابل 1093 لمنافسه الأبرز ميسرة خلف أحمد.

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وعلى مقعد العضوية، فاز كل من غريب السيد رزق، محكمة الجمرك، بعد حصوله على 3129 صوتًا، ومحمد يوسف أبوحماده، محكمة الدخيلة، بعد حصوله على 2721 صوتًا، وجمال محمد محمد خضر، محكمة الرمل، بعد حصوله على 2231 صوتًا، وممدوح اسباق محمد، محكمة العامرية، بعد حصوله على 2715 صوتًا، وخالد محكمة عطالله، محكمة العطارين، بعد حصوله على 2221 صوتًا.

كما فاز محمد ابراهيم محمد، محكمة اللبان، بعد حصوله على 3012 صوتًا، وأشرف عبدالمعطي محمد، محكمة المنتزة، بعد حصوله على 3098 صوتًا، والسيد علي السيد، محكمة المنشية، بعد حصوله على 2702 صوتًا، وعصام عادل علي، محكمة باب شرق، بعد حصوله على 1896 صوتًا، وسالم عبدالمولى خليل، محكمة برج العرب، بعد حصوله على 3158 صوتًا، وعاصم حسن محمد، محكمة سيدي جابر، بعد حصوله على 2210 أصوات، ومحمد محمد علي الدمياطي، محكمة كرموز، بعد حصوله على 3275 صوتًا، وناصر عبدالسميع حسين، محكمة محرم بك، بعد حصوله على 2708 أصوات، وعلي بيومي علي حازم، محكمة مينا البصل، بعد حصوله على 3101 صوتًا.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، وتنافس علي مقعد نقيب المحامين ٤ مرشحين، بينما خاض ٥٦ مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز ب١٤ مقعد عدد المحاكم الجزئية في المدينة.

وتنوعت أساليب الدعاية الانتخابية للمرشحين بين عقد مؤتمرات عامة أو مكاتب المحامين، وبين فيديوهات وصور والفيديوهات  على الفيس بوك، واللافتات والاجندات القضائية ونتائج العام الحالي، ولقاءات مباشرة مع المحامين في المكاتب والمحاكم والكافيهات والقاعات.

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