عمرها 171 عامًا.. رجل أعمال سكندري يهدى الأكاديمية العربية قطعة تاريخية من كسوة الكعبة المشرفة

أهدى اللورد يشار حسن حلمى، رجل أعمال سكندري، قطعة تاريخية من كسوة الكعبة المشرفة، عمرها 171 عاما، للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تعود لعهد محمد سعيد باشا، حاكم مصر.





ويأتي ذلك على خلفية زيارته للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية، حيث استقبله الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، في مكتبه بالمقر.





وعبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، عن سعادته بهذه الهدية، وقال: "نحن نقدر هذه اللافتة الكريمة والهدية التى لا تقدر بثمن لما تحويه من قيمة دينية وتاريخية يشعر بها كل من يراها".





في الوقت نفسه، قال يشار إنها قطعة أثرية وفنية ملهمة تبث شحنات إيمانية قوية يشعر كل من يراها وهى تحفة نادرة.





وأضاف أنه اختار إهداءها للأكاديمية كونها منارة علمية ذات مكانة محلية وإقليمية ودولية، بوصفها بيت خبرة عربيا، إلى جانب علاقته الطبيبة بالدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية.





وقال معتز محمد خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية: "القطعة تحمل معانى كبيرة سواء من خلال قيمتها الدينية والروحانية أو كونها لوحة فنية متميزة".





وأضاف أن القطعة في حالة ممتازة بإطار بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب كتبت عليه وآيات قرآنية محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.





ويشار إلى أن كسوة الكعبة هي قطعة من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تكسى بها الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة، وذلك خلال موسم الحج، صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، وبرع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي، حيث يعتبر شرفا عظيما في العالم الإسلامي.





وتعتبر كسوة الكعبة من أهم مظاهر الاهتمام والتشريف والتبجيل للبيت الحرام، وتاريخ كسوة الكعبة جزء من تاريخ الكعبة نفسها.