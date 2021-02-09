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أخبار البلد

بدء الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بـ الغردقة ..صور

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:52 م
صدى البلد
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بدأ الاجتماع الثالث للمسار الدستورى الليبى خلال الفترة من ٩-١١ /٢ /٢٠٢١ بمدينة الغردقة بحضور وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة برعاية الامم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح .

وتأتى الاجتماعات بهدف التباحث حول كيفية اجراء الاستفتاء على الدستور الليبى، القى خلالها السيد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشان الليبي كلمته حيث اكد فيها على اهمية استثمار الاجواء اللايجابية التى تعيشها الازمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية ٥+٥.

وألقى مبعوث الامم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة فى اول ظهور رسمى له عقب توليه المنصب خلفا لستيفانى ويليامز عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها  للمسار الدستورى مشيرا الى اهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر  عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به.
بدء الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بـ الغردقة ..صور
بدء الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بـ الغردقة ..صور
بدء الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بـ الغردقة ..صور
بدء الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بـ الغردقة ..صور
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