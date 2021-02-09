صحة المنيا تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الشيخ عبادة بملوي.. غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا ، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين 10 و11 فبراير الجارى، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة،أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.





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وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، تواصل تنفيذ خطة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك من خلال الحملات الميدانية اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة الحالة العامة داخل المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات.





أعلن محافظ المنيا، أن مراكز المحافظة، ضبطت 3468 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، 18 مخالفة لمنشات لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة لتطبيق قرارات الغلق لـ 404 من المطاعم والمقاهي والكافتيريات لعدم الالتزام بنسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد.





وأضاف المحافظ، انه خلال الحملات تم فض 9 أسواق عشوائية بمركز بني مزار، كما تم فض 16 مناسبة من الافراح والعزاء بمركزي المنيا وبني مزار، بالإضافة الى انه تم غلق 5 مراكز من الدروس الخصوصية بمركزي مغاغة وسمالوط، وأكد المحافظ على استمرار جهود الوحدات المحلية في تحقيق الانضباط ورصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات الفورية.





كما تواصل مراكز المحافظة عقد لقاءات الحوار المجتمعي، ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



