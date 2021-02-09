رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية: مستعدون لإجراء استفتاء على الدستور

أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، على استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور الليبى، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





تستضيف الغردقة محادثات سياسية بين الأطراف الليبية لمدة 3 أيام، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.





وبدأت اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات ووفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة.





كما أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في اجتماع الغردقة، على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية ٥+٥.





ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفا لستيفاني ويليامز، وشدد على أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذي يرغبون به.





وأكد المشاركون ضرورة إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.



