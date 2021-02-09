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حوادث

عقار كوم الشقافة.. النيابة تستمع لمسئولي حي غرب الإسكندرية وتطلب بيانات المهندسين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:40 م
كارثة عقار كوم الشقافة
كارثة عقار كوم الشقافة الاسكندرية
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أحمد بسيوني

باشرت النيابة الإدارية التحقيقات في قضية عقار كوم الشقافة المائل، بمنطقة كرموز، والتابع لحي غرب الإسكندرية، حيث استمعت النيابة إلى رئيس حي غرب الاسكندرية ومدير الإدارة الهندسية ومسؤول الإسكان بالحي بشأن كافة الإجراءات المتخذة للعقار منذ بناءه بدون ترخيص في عام ٢٠٠٩ وحتي الان.

وكلفت النيابة العامة مسؤولي حي غرب بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية والذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ ٢٠٠٩ حتى الآن


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وقام فريق التحقيق برئاسة المستشار العقل غريب مدير مكتب فني الإسكندرية وبصحبته كل من  المستشار صالح سليم والمستشار أحمد عبده والمستشار أسلام يوسف أبو عيشة بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية حيث تبين ان العقار مكون من تسع طوابق وانه يتم ازالته بالكامل تنفيذا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض


 كما حددت جلسة تحقيق غدا الأربعاء لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري بكلية الهندسة الذي أجري المعاينة الفنية للعقار.


وأكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة على أن يشمل الفحص الشامل لتراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذ من إجراءات.


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