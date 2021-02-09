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محافظات

غلق وتشميع معمل تحاليل مخالف للاشتراطات في الغربية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:18 م
غلق وتشميع معمل تحاليل
غلق وتشميع معمل تحاليل
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احمد علي
أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قرار غلق لمعمل تحاليل بالحكمة حي  أول طنطا  لعمله بدون ترخيص، بالإضافة إلى تشميع المعمل لمخالفته الترخيص والقوانين والاشتراطات الصحية والوقائية .

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جاء ذلك خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود بالتنسيق مع إدارة النفايات بقيادة الدكتور محمد شكر.

وشن الدكتور بيشوي سامي بالعلاج الحر بالمديرية وهيثم غياط بإدارة النفايات حمله مكبره يقوده قسم شرطه حي أول طنطا لتنفيذ غلق معمل التحليل المخالف للاشتراطات وقوانين العلاج الحر وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة ومراجعة التراخيص للمنشآت  الصحية الخاصة للاطمئنان إلى التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحه المواطنين خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
غلق وتشميع معمل تحاليل مخالف للاشتراطات في الغربية
غلق وتشميع معمل تحاليل مخالف للاشتراطات في الغربية
غلق وتشميع معمل تحاليل مخالف للاشتراطات في الغربية
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