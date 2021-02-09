ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قافلة طلابية لتوزيع البطاطين على مرضى شلل الأطفال

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:32 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاخبار
نظم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة حياة للتنمية المستدامة وجامعة المستقبل في مصر، اليوم، قافلة إنسانية، لتوزيع البطاطين على أسر أطفال المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي "شلل الأطفال سابقًا" في إمبابة بمحافظة الجيزة، بمشاركة الإعلامي طارق علامة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. 

وتعتبر هذه الحملة هي الثالثة من نوعها خلال 3 أعوام بدأت منذ عام 2019 وحتى الآن، يطلقها المجلس العربي بالتعاون مع مؤسسة وجامعة المستقبل لدعم  أسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات والمعهد القومي، بمشاركة الإعلامي طارق علام، في إطار جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   

وشارك طلاب جامعة المستقبل في مصر كمتطوعين في توزيع البطاطين  على الأسر أطفال معهد شلل الأطفال الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أنشطة المسئولية المجتمعية للمجلس العربي للمسؤؤلية المجتمعية ومؤسسة حياة للتنمية المستدامة التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.  

وقبل أيام وزع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة حياة وجامعة المستقبل قافلة أخرى لتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا في بعض محافظات الجمهورية مثل محافظة بني سويف و محافظة الشرقية ودور الايتام بمحافظتي القاهرة والحيزة 

وحرص المجلس أثناء هذه القافلة وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، وأيضا بهدف توعية الطلاب بأهمية ودور المسئولية المجتمعية والإعلاء من شأن وقيمة المشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع وتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجا.
قافلة طلابية لتوزيع البطاطين على مرضى شلل الأطفال
قافلة طلابية لتوزيع البطاطين على مرضى شلل الأطفال
قافلة طلابية لتوزيع البطاطين على مرضى شلل الأطفال
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم العالمي للتطوع.. الأمم المتحدة والمجلس العربي يكرمان مجهودات مكافحة كورونا

الأمم المتحدة تحذر من اقتراب موجة حارة عنيفة .. تفاصيل

تحت رعاية الأمم المتحدة.. المجلس العربي يشارك في احتفالات اليوم العالمي للمتطوعين

بقرار من الهيئة القومية.. كلية الهندسة بجامعة المستقبل تحصل على الجودة التعليمية

أسقف المنازل للحماية من الأمطار.. مبادرة مجتمعية في شمال سيناء

توزيع 5000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

ترشيحاتنا

بعد زيارته لبيروت.. إعلامي لبناني يكشف لـ صدى البلد مفاجأة عن وزير خارجية قطر

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

أصل تسمية الملوخية بهذا الاسم.. وهل هي طعام مملوكي أم فرعوني؟.. تفاصيل

خالد بيومي عن انتقاده لموسيماني: الرد مكفول للجميع

شاهد.. معركة مميتة بالسلاح الأبيض بين مراهقين في محطة ترام

هاني زاده يطعن على حكم تأييد استبعاد مجلس الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا