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أصل الحكاية

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:02 ص
رولز رويس
رولز رويس
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كريم عاطف

تعتبر لكل شركة سيارات عريقة علامة وشعار مميزين لها، لا يقبل التقليد او المنافسة ، وتعد العلامة التُجارية رولز رويس واحدة من بين هذه العلامات التى يميزها شعارها عن غيرها .

فبعد مرور 110 عاما على اول استخدام لشعار رولز رويس الحالى وهو شعار روح النشوة الشهير ، لابد وان نعلم ما هو سر هذا الشعار وقصته مع العلامة التجارية صاحبة السيارات الفارهة .

وفى البداية تم استلهام شعار روح النشوة من تمثال صغير من البرونز صنعه النحات والرسام تشارلز سايكس، أطلق عليه اسم "Whisper"، وقد تم إنشاؤه للورد مونتاجو رائد السيارات والمتبني الأول لشركة رولز رويس.

وفى يوم 6 فبراير من عام 1911 قامت شركة رولز رويس بتسجيل شعار غطاء المحرك الذي يُزين الواجهة الأمامية لكل السيارات المبنية في مصنع جودوود، كملكية فكرية للشركة نفسها .

وكانت السيارات الأولى من شركة رولز رويس ،تضم هذا الشعار الشهير والذى وصل طوله فى البعض منها الى 18 سم، ولكن مع مرور الزمن والايام والتطور الفكرى والتصميمى ، فجاء شعار اليوم ليُمكن إخفاءه في مبيت خاص في غطاء المحرك حتى يبدأ تشغيل المحرك، ويبلغ ارتفاعه 9.5 سم فقط.

يتم تركيب شعار روح النشوة في كل سيارة من سيارات رولز رويس منذ عام 1920 بشكل قياسي، ويتم تصنيعه بمواد مختلفة، بما في ذلك الكريستال المصنفر، أو الذهب عيار 24، وهذا هو السبب في أنه يُمكن أن يُكلف الشعار وحده سعر سيارة صغيرة جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس، تورستن اوتفوس فى الذكرى التاسيس الـ 110 : " كشعار، تمثل روح النشوة أكثر بكثير من مجرد شركتنا ومنتجاتنا، فبالنسبة لعلامتنا، هي رمز قوي ومعترف به عالميًا بالنجاح والجهد والإنجاز والمكانة، في جمالها وبساطتها وأناقتها وندرتها، فهي تجسد كل ما يبحث عنه عملاؤنا ويجدونه في سيارتهم رولز رويس ".

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة
فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة
فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة
فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة
فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة
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