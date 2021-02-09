تعرف على أسعار بريليانس V6 في السوق المصرية

أعلنت الوكيل المحلى لشركة بريلينس في مصر عن طرح طراز V6 موديل 2021 الجديد منذ فترة، في السوق المصرية، والذى ينتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.





ودفع الوكيل المحلى طراز بريليانس V6 موديل 2021، في السوق المحلية المصرية بثلاث فئات هي، الفئة الأولى Deluxe والفئة الثانية Grand Deluxe والفئة الثالثة Flagship.





وتستمد السيارة بريليانس V6 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.





تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 13.4 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وتعتمد السيارة بريليانس V6 موديل 2021 على العديد من وسائل الأمان الحديثة مثل الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.





بالإضافة إلى التجهيزات والكماليات ومنها نظام مانع إدارة وتشغيل المحرك، ونظام مساعدة في الركن، ونظام تحذير عند التصادم، وحساسات خلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وعجلة القيادة متعددة المهام، ومثبت سرعة، ومراية جانبية كهربائية، والمقاعد مكسوة من الجلد، خاصة تعديل المقاعد الأمامية، ومكيف هواء مع مخارج خلفية.





ويأتي سعر السيارة بريليانس V6 موديل 2021 ، في السوق المحلية المصرية كما يلى:

- أوتوماتيك / DELUXE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 320,900 جنيه.

- أوتوماتيك / GRAND DELUXE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 344,900 جنيه.

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 369,900 جنيه.